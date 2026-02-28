Detectaron un caso de influenza aviar en CABA y Salud reforzó la alerta

Tras un análisis hecho por expertos del laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto de Zoonosis "Luis Pasteur", se confirmó la detección de un caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) en aves silvestres que moraban en la Reserva Ecológica Costanera Sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Ante esto, desde el Ministerio de Salud decidieron reforzar la vigilancia epidemiológica.

Los casos se detectaron en aves de traspatio y comerciales de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Ministerio emitió la alerta epidemiológica luego de que el Senasa confirmara nuevos casos de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves silvestres y de corral en la provincia de Buenos Aires (PBA) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Historia de casos de gripe aviar

El 21 de febrero, los laboratorios del SENASA confirmaron la detección del virus de gripe aviar en aves silvestres (gaviota capucho café, cisne coscoroba y cisne de cuello negro) del departamento de General Madariaga de PBA. El 23 de febrero se detectaron nuevos casos en aves de corral de la localidad de Ranchos, también de PBA, y el 25 de febrero se confirmaron otros dos focos, uno en la localidad de Lobos y otro, en cisnes coscoroba de la Reserva Ecológica Costanera Sur, ubicada en CABA.



En la alerta epidemiológica emitida por la cartera sanitaria nacional se recuerdan las medidas que los equipos de salud deben implementar ante la confirmación de un foco de gripe aviar en animales. Como primera medida, deben notificar al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud todos los casos de personas expuestas a animales enfermos o muertos por esta enfermedad o a entornos contaminados sin uso adecuado de equipo de protección personal y monitorearlos durante 10 días para la detección temprana de síntomas compatibles con la enfermedad.

Síntomas a tener en cuenta

En caso de detectar tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, conjuntivitis, con o sin fiebre, dentro de los 10 días posteriores a su exposición, los profesionales de la salud deben indicar tratamiento antiviral con oseltamivir según evaluación clínica, notificar de forma nominal e inmediata el evento como “Sospecha de virus emergente” al SNVS.2.0, y realizar la toma de muestras de laboratorio necesarias para identificar el agente etiológico dentro de los 4 días posteriores a la aparición de los síntomas.

Finalmente, la alerta epidemiológica recuerda a la población que se debe evitar el contacto con aves enfermas o muertas y con superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral, y notificar de inmediato al SENASA ante la presencia de animales enfermos o muertos. Asimismo, se deben seguir las recomendaciones generales para la prevención y control de la transmisión de las infecciones respiratorias agudas, y no acudir a actividades laborales o educativas mientras se está enfermo.

Si bien hasta el momento no se han confirmado casos en humanos, es importante tener en cuenta que las infecciones en personas se asocian principalmente al contacto directo con animales enfermos o muertos o con entornos contaminados.

La enfermedad no se transmite por el consumo de carne aviar ni de subproductos y, hasta el momento, no se ha registrado transmisión sostenida de persona a persona.

El organismo sanitario nacional, junto al Ministerio de Salud de la Nación y las dependencias de Ambiente y Salud de la Ciudad de Buenos Aires, llevarán a cabo actividades de rastrillaje y monitoreo en parques que cuenten con cuerpos de agua en la jurisdicción, donde se recolectarán muestras para determinar la circulación del virus y efectuar las medidas de control sanitario correspondientes.

¿Qué es la influenza aviar?

Es una enfermedad viral contagiosa que afecta tanto a las aves domésticas como a las silvestres (principalmente especies acuáticas, como patos, gansos, flamencos y cisnes). Dado su potencial zoonótico, puede transmitirse a las personas, aunque es poco habitual; las infecciones pueden producirse por contacto directo frecuente con aves infectadas o superficies contaminadas con el virus, pero no se transmite por el consumo de carne aviar ni de huevos.

Ante este hallazgo, es fundamental que todas las personas que frecuentan parques, plazas y reservas de CABA eviten el contacto directo con aves silvestres. Es importante aclarar que las palomas y gorriones presentan muy baja susceptibilidad al virus y no cumplen un rol significativo en su transmisión.

En caso de observar mortandad en aves silvestres (3 ejemplares o más) o signos clínicos compatibles con IAAP –como sintomatología nerviosa, digestiva y/o respiratoria–, se deberá notificar al SENASA o informar de inmediato al personal guardaparques, en caso de que se trate de un área protegida. Una actuación temprana permite implementar medidas de control sanitario oportunas y reducir el riesgo de diseminación del virus.

Las notificaciones pueden efectuarse en la oficina más cercana del SENASA (por teléfono o personalmente); por WhatsApp, al (11) 5700–5704; escribiendo un correo electrónico a [email protected]; o a través del Formulario Avisá al SENASA, disponible en el sitio web oficial. Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con la línea 147 de atención ciudadana.