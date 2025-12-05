El 5 de diciembre, el mundo se une para celebrar el Día Internacional de los Voluntarios (DIV), una jornada dedicada a reconocer y agradecer la inmensa contribución que millones de personas realizan de forma desinteresada en sus comunidades y a nivel global. Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985, esta efemérides busca destacar el poder y el potencial del voluntariado.

Su objetivo principal es generar conciencia pública sobre la importancia de este trabajo y estimular a más individuos a ofrecer su tiempo, energía y talento en servicio de causas sociales y humanitarias, tanto en sus países de origen como en el extranjero.

Esta fecha reconoce las contribuciones de los voluntarios al desarrollo económico y social

Un reconocimiento global a la acción solidaria

El origen del Día Internacional de los Voluntarios se remonta a la resolución 40/212 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 17 de diciembre de 1985. En ella, se invitó a los gobiernos a celebrar esta fecha anualmente. La intención era clara: adoptar medidas para que se tomara mayor conciencia de la importante contribución que realizan los voluntarios, impulsando la participación de más personas en esta actividad esencial. Desde su primera celebración en 1986, se convirtió en un punto de encuentro para que organizaciones y voluntarios muestren el impacto de su trabajo.

Surge del entendimiento de que el voluntariado es un pilar fundamental para abordar los desafíos globales y locales. Este día ofrece una plataforma para que el programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) y sus socios rindan homenaje a los individuos que trabajan por la paz y el desarrollo en todo el mundo. Inicialmente, se buscó un mayor reconocimiento y una mejor facilitación del trabajo voluntario, así como la construcción de redes.

Al pasar los años, la celebración evolucionó para alinearse con las prioridades mundiales. Por ejemplo, en 2001, se celebró el Año Internacional de los Voluntarios. Posteriormente, el enfoque se ha centrado en el papel crucial del voluntariado para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En relación con su nivel internacional, la conmemoración es impulsada por el programa VNU, que promueve temas anuales para concentrar los esfuerzos y el diálogo. Estos temas buscan resaltar la relevancia de la acción voluntaria en áreas específicas, como el desarrollo sostenible o la cohesión social. Los eventos son diversos e incluyen desfiles, conferencias, campañas de donación de sangre y jornadas de acción coordinada.

Sin embargo, en el contexto local e internacional, el Día del Voluntariado sirve también para destacar la valentía y el desinterés de quienes son los primeros en responder a emergencias dramáticas o crisis humanitarias. Cuerpos de bomberos voluntarios, socorristas y trabajadores de ayuda humanitaria reciben un reconocimiento especial por su servicio abnegado y profesional, a menudo asumiendo riesgos significativos para salvar vidas.

Así, la celebración es una oportunidad para que las organizaciones de voluntarios fortalezcan su visibilidad y demuestren que el voluntariado es más que una labor: es un estilo de vida basado en la empatía, la acción colectiva y la convicción de que la realidad es transformable. Al reconocer la esperanza y el compromiso que aportan, la jornada inspira a una nueva generación a sumarse y a fomentar los valores cívicos y la cohesión social.

El programa VNU, consciente de la importancia de esta jornada, ha impulsado estrategias quinquenales para que el DIV sea más reconocido a nivel global. Esto incluye la colaboración con gobiernos y el uso de campañas en redes sociales para visibilizar el trabajo de los voluntarios y facilitar la creación de redes. De esta manera, se busca que la jornada sea de "propiedad comunitaria".