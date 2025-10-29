El oficialismo impulsa un régimen de retiro voluntario móvil para empleados públicos provinciales

El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó en la Legislatura chaqueña un proyecto de ley que propone la creación de un Régimen de Retiro Voluntario Móvil destinado a los empleados de planta permanente del Estado provincial. La iniciativa, firmada por el diputado Carim Peche, apunta a establecer un mecanismo “ordenado y previsible” de desvinculación para quienes acrediten una determinada antigüedad laboral.

El texto del proyecto, compuesto por 23 artículos, dispone que podrán adherirse al régimen aquellos trabajadores con al menos diez años de aportes al InSSSeP, pertenecientes a las jurisdicciones incluidas en la Ley 1092-A. La propuesta prevé que quienes opten por el retiro reciban una asignación mensual móvil hasta acceder a la jubilación ordinaria, cuyo monto dependerá de la edad y los años de servicios aportados.

En caso de fallecimiento del beneficiario, los derechos previsionales serán trasladados a sus causahabientes, según las normas vigentes del sistema previsional provincial.

Cómo se calculará el haber

La iniciativa establece una tabla de porcentajes que combina edad y antigüedad: el haber irá del 50% al 75% del salario percibido al momento del retiro. Por ejemplo, un agente mayor de 50 años con más de 26 años de aportes podrá percibir el 75% de su remuneración. Además, se considerará un año adicional toda fracción superior a seis meses de aportes, y los haberes se actualizarán automáticamente con el paso del tiempo.

Exclusiones y excepciones

Quedan fuera del alcance del régimen los empleados de los escalafones Docente, Seguridad, Salud Pública y los profesionales o técnicos del Poder Ejecutivo. No obstante, el Ministerio de Salud podría habilitar excepciones fundadas en necesidades del sistema sanitario.

Tampoco podrán acceder los agentes procesados penalmente o sometidos a sumarios administrativos, ni aquellos considerados esenciales para el funcionamiento de su área.

Procedimiento y control

Una vez aprobada la solicitud, el Estado practicará una preliquidación del haber y notificará al solicitante, quien tendrá cinco días hábiles para desistir. Si no lo hace, se interpretará su conformidad y se dará curso al trámite. Durante el período de retiro, el beneficiario continuará aportando al InSSSeP y recibirá aguinaldo y asignaciones familiares, en las mismas condiciones que los empleados activos.

El proyecto contempla la creación de un Fondo Especial de Retiro Voluntario Móvil, que será incluido como una jurisdicción presupuestaria específica dentro del Presupuesto General de la Provincia.

La vigencia del régimen se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, y la autoridad de aplicación será la Secretaría General de la Gobernación, que podrá dictar normas complementarias y reglamentarias para su implementación.