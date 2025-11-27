Claudio Montiel: “Siete de cada diez argentinos quieren que los aportes sindicales sean voluntarios”

En diálogo con Canal E, el economista, Claudio Montiel, de la consultora Centrix, explicó por qué crece el rechazo social a los aportes obligatorios y qué revela el nuevo informe sobre representación sindical y credibilidad estadística.

Según detalló, existe una mayoría sólida a favor de una actualización del marco laboral: “Más del 55% de la gente está a favor de una posible reforma laboral”, afirmó, destacando que se trata de un primer consenso relevante en un contexto de discusiones legislativas.

Montiel explicó que uno de los puntos más controvertidos es el de los aportes sindicales obligatorios. En este aspecto, la respuesta social es contundente: “Tenemos un consenso muy alto del 67%, casi 7 de cada 10, que estarían de acuerdo en que los aportes que actualmente son obligatorios pasen a ser voluntarios”. Recordó que hoy muchos trabajadores aportan sin estar afiliados y que ese dinero constituye “cajas enormes” para los gremios más grandes.

El peso económico de los aportes y la resistencia sindical

Montiel señaló que cambiar el sistema sería un desafío político enorme. “Sería entrar en un conflicto muy alto con los sindicatos, porque son cajas increíblemente grandes”, advirtió. Ejemplificó con el sindicato de Comercio: 1.260.000 trabajadores aportando de manera obligatoria el 2,5%, lo que equivale a 300 millones de dólares anuales.

El economista subrayó que, para cada trabajador, la eliminación del aporte tendría un impacto directo. “Sería devolverle 30.000 pesos por mes a un trabajador de comercio con sueldo básico administrativo”, precisó. En contraste, el 75% de los encuestados asegura que su salario no alcanza para llegar a fin de mes.

A la desconfianza económica se suma la desconfianza estadística: “Seis de cada diez argentinos no le creen al número de INDEC”, sostuvo Montiel, apuntando especialmente a los datos de inflación e indicadores de actividad.

Crisis de representatividad y cuestionamientos a la estructura sindical

Otro hallazgo relevante del estudio es el deterioro profundo de la imagen sindical. Según Montiel, “64% de la gente tiene una imagen negativa de los sindicatos y los sindicalistas”, un rechazo que atraviesa edades, regiones e identidades políticas.

Para el economista, la distancia social se explica por una estructura sobredimensionada: 3.400 sindicatos en todo el país, muchos de los cuales, asegura, priorizan la administración de cajas antes que la defensa salarial.

Montiel también señaló la contradicción entre los beneficios sindicales y la realidad del trabajador promedio: “Veo que está subsidiando sindicalistas que tienen un nivel de vida muy distinto, con autos blindados, chofer y seguridad privada”, afirmó.

Y agregó que incluso gremios combativos funcionan sin aportes obligatorios, como es el caso de ATE: “ATE no tiene aportes obligatorios y es uno de los gremios más combativos”.

Para el analista, todo esto configura un escenario donde los trabajadores se preguntan cada vez más “a dónde va” el dinero que aportan y si realmente se traduce en mejores salarios o condiciones laborales.

