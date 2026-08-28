Día Internacional del Cabernet Sauvignon: el negocio de la paciencia

Vivimos en un mundo corporativo donde la inmediatez dicta las agendas y los balances se juzgan al cierre de cada trimestre. Sin embargo, en el universo del vino, y en el del Cabernet Sauvignon en particular, el contraste es absoluto.

El Cabernet es una cepa que exige tiempo. Una vid de Cabernet necesita décadas de arraigo para ofrecer su expresión más profunda, y su estructura tánica requiere de la pausa precisa en barrica y de la estiba paciente para alcanzar la elegancia. La planta no negocia con la coyuntura ni se apura por la apertura de los mercados.

En este Día Internacional del Cabernet Sauvignon, es inevitable mirar esta variedad y no encontrar en ella el mejor reflejo de cómo concebimos el negocio en Luigi Bosca. Así como las cepas de Cabernet dan uvas cada vez más complejas con el paso de los años, en nuestra bodega entendemos que las decisiones más valiosas son, precisamente, aquellas que tardan más en dar su fruto.

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A lo largo de 125 años de historia, hemos atravesado hiperinflaciones, crisis y cambios profundos en el consumo local y global. Si algo nos mantuvo en pie fue entender que nuestro capital más importante no está en el balance de un año sino en el valor de la marca para aquellos que la consumen generación tras generación.

Mi bisabuelo no plantó sus primeros viñedos pensando en disfrutar de esa primera cosecha. Los plantó sabiendo que el verdadero valor lo cosecharíamos las generaciones futuras. Así, el prestigio, más que heredarse, es una tarea de construcción que revalidamos todos los días.

Ese es, quizás, el mayor aprendizaje que nos deja esta cepa rey: innovar es hacerle preguntas nuevas a la misma tierra. Innovar es tener la serenidad de no sobrerreaccionar ante las crisis y la audacia de delegar en equipos jóvenes para renovar las miradas.



Cabernet Sauvignon: producción, calidad y desafíos de una cepa clave

Al final del día, la vid nos enseña que el tiempo no es un enemigo cuando se trabaja con rigor y respeto. En un mercado global competitivo, donde exportamos a más de 50 países, seguir vigentes después de más de un siglo es el resultado de seguir nuestras convicciones, incluso cuando eso implique vender menos.

El día que dejemos de hacernos preguntas sobre nuestro propio vino y sobre nuestro negocio, por más historia que tengamos, habremos empezado a envejecer mal. El Cabernet nos recuerda, año a año, que lo bueno lleva tiempo.

(*) Cuarta generación y Presidente Ejecutivo de Bodega Luigi Bosca