Eclipse lunar en Argentina: a qué hora ver la “Luna de Sangre” y dónde habrá telescopios gratis

La Argentina será escenario este jueves 27 de agosto de uno de los principales acontecimientos astronómicos de 2026: un eclipse parcial de Luna que podrá observarse de principio a fin desde todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, el Planetario Galileo Galilei organizará una experiencia gratuita para seguir el fenómeno mediante telescopios y una proyección en pantalla gigante.

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Aunque popularmente se lo presenta como una “Luna de Sangre”, no será un eclipse total. Durante el momento de mayor profundidad, aproximadamente el 93% del diámetro lunar —equivalente al 96,3% de su disco visible— quedará dentro de la umbra, la zona más oscura de la sombra terrestre. Por eso, solo una delgada franja permanecerá iluminada directamente por el Sol.

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A qué hora será el eclipse de Luna en Argentina

El fenómeno comenzará a las 22.24 del jueves 27 de agosto, cuando la Luna ingrese en la penumbra de la Tierra. Esta primera etapa será tenue y difícil de distinguir a simple vista, debido a que el satélite únicamente perderá parte de su brillo habitual.

El cambio más evidente llegará alrededor de las 23.34, con el inicio de la fase parcial. Desde ese momento, la umbra comenzará a avanzar sobre la superficie lunar como una mancha oscura y curva, una imagen que permitirá apreciar la forma de la sombra proyectada por la Tierra.

El máximo del eclipse se producirá a la 1.13 de la madrugada del viernes 28 de agosto. La Luna quedará casi completamente cubierta y podría adquirir tonalidades rojizas, anaranjadas o cobrizas. La fase parcial finalizará a las 2.52, mientras que el fenómeno completo terminará a las 4.01, cuando el satélite abandone la penumbra.

Los horarios previstos para la Argentina son:

22.24: ingreso de la Luna en la penumbra. 23.34: comienzo del eclipse parcial. 1.13: máximo del eclipse. 2.52: final de la fase parcial. 4.01: salida completa de la penumbra. Dónde ver gratis la “Luna de Sangre” en Buenos Aires

El principal punto de encuentro en la Ciudad será el Planetario Galileo Galilei, ubicado en avenida Sarmiento sin número, dentro de los Bosques de Palermo. Sus jardines abrirán desde las 23 con entrada libre y gratuita, sin necesidad de realizar una reserva previa.

La programación comenzará con una bienvenida y una radio abierta, que combinará música con intervenciones en vivo de los divulgadores del Planetario. El público podrá escuchar explicaciones sobre las distintas etapas del eclipse y comprender qué sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna.

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La experiencia también incluirá un show de mapping, que acompañará la jornada con imágenes proyectadas, además de la transmisión directa de la imagen telescópica sobre una pantalla de gran tamaño. La propuesta busca acercar el acontecimiento tanto a los aficionados a la astronomía como a las familias que asistan por primera vez a una observación guiada.

La observación mediante los telescopios del Planetario comenzará alrededor de la medianoche. El acceso a los instrumentos se realizará estrictamente por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse con anticipación. La actividad concluirá a las 3 de la madrugada.

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Entre las 23 y la 1 funcionará además una estación accesible con actividades inclusivas destinada a personas con discapacidad. La programación oficial contempla recursos para ampliar la participación del público y facilitar la comprensión del fenómeno astronómico.

Por qué la Luna se verá rojiza durante el eclipse

El característico color cobrizo se produce porque una parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de alcanzar la Luna. Durante ese recorrido, los tonos azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que las longitudes de onda rojizas continúan su camino y se proyectan sobre la superficie lunar.

La intensidad del color no puede determinarse con absoluta precisión antes del eclipse. Factores como el polvo, el humo, la humedad, la contaminación y las cenizas volcánicas presentes en la atmósfera pueden hacer que la Luna adopte desde un tono anaranjado tenue hasta un rojo oscuro o amarronado.

Cómo observar el eclipse lunar de manera segura

A diferencia de un eclipse solar, el eclipse de Luna puede mirarse directamente sin protección ocular. No hacen falta lentes especiales ni filtros astronómicos. Los binoculares y telescopios no son indispensables, pero permiten contemplar con mayor detalle el avance de la sombra terrestre sobre los cráteres y las grandes planicies lunares.

Quienes decidan seguirlo desde sus casas deberán elegir un balcón, terraza, patio o espacio abierto con una vista despejada del cielo. Alejarse de las luces urbanas ayudará a distinguir mejor los cambios de tonalidad, aunque la visibilidad dependerá fundamentalmente de las condiciones meteorológicas. El Planetario advirtió que su actividad será suspendida en caso de lluvia.

LV