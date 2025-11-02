El Banco Central anunció que acuñará más monedas del segundo gol de Maradona a los ingleses tras agotarse la primera edición

Santiago Bausili, titular del Banco Central (BCRA), explicó que el organismo acuñará más monedas del segundo gol de Diego Maradona a los ingleses tras conocerse la noticia que el primer lote de 2.500 divisas se agotó en pocas horas. “Vamos a hacer más. La cantidad y la velocidad a la que se vendieron superó todos los casos anteriores. Ojalá podamos tenerlas pronto a disposición. Aprovechen para mirar monedas de años anteriores que todavía tenemos en stock”, dijo el funcionario en su cuenta oficial de X este sábado 1 de noviembre.

El cruce entre el presidente del BCRA y Carlos Maslatón

El abogado Carlos Maslatón salió a cuestionarlo: “No, Bausili, no te podés contener emitiendo. Las cláusulas que vos mismo fijaste dicen 2500 nacionales y resto hasta 6000 totales en el exterior. No podés ahora cambiar el programa monetario, esto no es el cuasifical donde hacés la que te cante ni es el papel moneda. Si querés sacar más, le das al bronce o al oro. Con la plata, ya está. Hacete la de oro, de 1 onza, yo estoy para garpar y arriba del valor ‘intrínseco’ del metal. Pero no afectes la emisión de plata, porque si procedés es justiciable y se va a armar la podrida”.

El BCRA flexibilizó el cálculo de encajes y los bancos lo vieron como un "pequeño paso"

Es importante remarcar que esta moneda tiene, en una de sus caras, "la jugada del gol argentino de 1986, considerado por especialistas como el mejor de la historia de los mundiales", pero no se incluyó el nombre de Diego Maradona, y la divisa se vende como la “moneda conmemorativa del Mundial 2026”.

El posteo de Dalma y Giannina Maradona cuestionando la decisión del BCRA

Gianinna Maradona se enojó y compartió, en sus Instagram Stories, una imagen de su papá en el momento de hacer la jugada, con la frase “Lo necesitan. Lo usan. Lo ningunean y NO LO QUIEREN NOMBRAR”. Su hermana Dalma compartió el posteo diciendo: “Estas cosas lo hacen cada vez más grande”.

El aviso del Banco Central avisando que se agotaron las monedas del Mundial 2026

En su cuenta oficial de X el organismo compartió el siguiente mensaje este sábado 1 de noviembre: “Debido a la alta demanda, se agotaron las 2.500 monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por este motivo, a partir del lunes, no estará disponible para su venta en el stand numismático ubicado en el edificio del BCRA”.

Posteo del Banco Central avisando que se agotaron las monedas de Diego Maradona

Y agregaron: “Las personas que completaron el formulario web, realizaron la transferencia de pago y fueron contactadas por el BCRA para retirar sus unidades, podrán hacerlo en el stand ubicado en Reconquista 250 (planta baja, ingreso por Reconquista 266) de lunes a viernes de 10 h a 14 h”.

