El empleado que no entendió el concepto de "vacaciones pagas": "Fui a un hostel para no hacerle pagar tanto a la empresa"

El jefe de una fábrica se volvió viral en las redes sociales tras exponer la increíble confusión de uno de sus empleados que regresó de vacaciones de Río de Janeiro y creyó que la empresa se haría cargo de todos sus gastos.

A través del usuario @zatecno, el hombre comenzó el video narrando que ese día se reincorporó un joven de 20 años que había regresado de vacacionar en Río de Janeiro, Brasil. Detalla, también, que era su primer “laburo en blanco” y que era la primera vez que se iba de viaje con sus amigos.

El joven le contó que había sido su primer viaje en avión y que se alojó en un hostel que calificó como “divino”.

El jefe cuenta que, a la hora de comer, “toca la puerta de la oficina y trae unos tickets".

"Guille, son los tickets de las vacaciones. El vuelo, el hostel, cómo me moví ahí, los recorridos, la comida. Decí que gasté poco porque fui al hostel", le dijo el trabajador, quien creía que en sus "vacaciones pagas" la empresa se haría cargo de todos los gastos.

Fue entonces que el empleador le explicó que el concepto "vacaciones pagas" no es que la empresa cubra todos los gastos del viaje, sino que el trabajador recibe su salario normal a pesar de no estar trabajando. "Las vacaciones pagas no son así, amigo", le comentó.

El joven, que según su jefe se había puesto “triste” por la explicación, le dice que él pensaba que la empresa se hacía cargo de todo. Incluso mencionó que intentó ahorrar en su viaje, para no "hacer pagar tanto a la empresa".

Al final del video, quien relata la anécdota, cuenta que antes de exponer la confusión, le pidió permiso al protagonista de la historia para compartirla en las redes sociales.

