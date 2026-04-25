El Ministerio Público Tutelar lanzó una fuerte campaña para detectar y frenar el maltrato infantil

Los números alarman y exigen respuestas urgentes por parte del Estado: a nivel global, alrededor de 400 millones de niños menores de cinco años sufren regularmente algún tipo de violencia física o castigo psicológico en sus propios hogares. Frente a esta escalofriante estadística de UNICEF, el Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una fuerte campaña audiovisual para detectar y frenar los abusos a tiempo.

La iniciativa se estrena formalmente en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. El objetivo central de las autoridades porteñas pasa por visibilizar las diferentes formas de agresión que se esconden en la crianza cotidiana, buscando romper el silencio y reafirmar el compromiso de toda la sociedad para erradicar estas dinámicas destructivas.

El impactante spot principal arranca con una vista aérea de la Ciudad y expone situaciones concretas de vulnerabilidad. A través del ejemplo de "Cami", una nena de diez años a la que le gritan constantemente en su casa, el video incorpora íconos de geolocalización. El color rojo marca el peligro inminente puertas adentro, mientras que el verde identifica a los actores clave de la comunidad (como una maestra o un vecino atento) que intervienen para ayudar.

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La Asesora General Tutelar, Carolina Stanley, señaló que es indispensable fortalecer la capacitación de quienes interactúan diariamente con los menores. "Todas las personas formamos parte del gran Sistema de protección de niñas, niños y adolescentes y debemos involucrarnos. Es fundamental brindarles las herramientas a docentes, referentes de clubes y médicos para detectar estas situaciones a partir de una escucha activa", expresó la funcionaria.

El nuevo material audiovisual comenzará a circular masivamente a partir de este sábado 25 de abril. La difusión estratégica de la campaña se concentrará en las plataformas digitales y en los canales oficiales de comunicación del organismo, con presencia activa en Facebook, Instagram y la red social X a través de la cuenta oficial @mptutelar.

Bullying, maltrato y ahora asesinato

El rol del entorno y cómo denunciar

Para el Ministerio Público Tutelar, la pieza audiovisual busca derribar el histórico mito de que la violencia doméstica es un problema estrictamente privado. Desde el organismo explicaron que el maltrato es mucho más frecuente de lo que la mayoría cree, pero insistieron en que una mirada atenta, unos brazos que contengan o un simple llamado telefónico a tiempo pueden marcar la diferencia.

En este contexto de concientización, las autoridades porteñas recordaron que existen múltiples vías de comunicación rápidas, seguras y confidenciales para alertar sobre cualquier sospecha. Quienes necesiten realizar consultas o asentar denuncias pueden comunicarse de forma directa al 0800 12 27376 o enviar un mensaje a la línea de WhatsApp 15 7037 7037.

Este sistema de asistencia integral y contención funciona todos los días de la semana en la franja horaria de 8 a 20. Además, los operadores del organismo reciben mensajes y derivan casos urgentes a través de sus perfiles en redes sociales, garantizando siempre que los reportes de los vecinos mantengan un carácter estrictamente anónimo para resguardar a quien denuncia.

TC