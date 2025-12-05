El 5 de diciembre de 1945, cinco bombarderos torpederos TBM Avenger de la Marina de los Estados Unidos, conocidos colectivamente como el Vuelo 19, despegaron de la Estación Aeronaval (NAS) de Fort Lauderdale, Florida, para una misión de entrenamiento de navegación y combate sobre el océano Atlántico en condiciones climáticas desafiantes.

Aunque lo que se suponía que era un ejercicio de tres horas sobre el Atlántico se convertiría en uno de los misterios de la aviación más perdurables, que, 80 años después, sigue siendo la leyenda del Triángulo de las Bermudas.

Teniente Charles Carroll Taylor

La misión de rutina que se torció

La asignación, denominada "Problema de Navegación Nº 1", era una combinación estándar de bombardeo simulado y navegación, que incluía ejercicios de precisión, reconocimiento y maniobras tácticas complejas. Así, la ruta prevista era:

-Volar a 091° por 56 millas náuticas (104 km) para lanzar bombas en los bajíos de Hens and Chickens.

-Continuar en dirección 091° por 67 millas náuticas (124 km).

-Girar a la izquierda a rumbo 346° y volar 73 millas náuticas (135 km).

-Girar a la izquierda a 241° para un tramo final de 120 millas náuticas (222 km) de regreso a Fort Lauderdale.

El líder del vuelo era el Teniente Charles C. Taylor, un piloto experimentado de la Segunda Guerra Mundial con más de 2500 horas de vuelo. Aunque los demás pilotos eran menos experimentados, tenían alrededor de 300 horas cada uno.

Aquella fase inicial del ejercicio transcurrió sin problemas, con las aeronaves dejando caer sus bombas de práctica. Sin embargo, alrededor de las 16 horas, las transmisiones interceptadas indicaron que algo había ido terriblemente mal.

Desorientación y confusión en el Atlántico

El Teniente Taylor informó de una falla en sus brújulas y se creía desorientado. En lugar de seguir el protocolo estándar para pilotos perdidos sobre el Atlántico (volar hacia el oeste para llegar a tierra firme), Taylor cometió un error crucial: creyó que se encontraba sobre el Golfo de México y que las pequeñas islas que veía eran los Cayos de Florida, lo que lo llevó a dirigir el vuelo hacia el noreste, adentrándose más en el Océano Atlántico y alejándose del continente.

Otros mensajes de radio captados reflejaban la creciente ansiedad y confusión entre los pilotos, con frases como: "No sé dónde estamos" y "debemos habernos perdido después de ese último giro".

Los investigadores de la Marina postularon inicialmente que la causa probable fue que Taylor confundió islas en alta mar con los Cayos de Florida después de que sus brújulas fallaran. Sin embargo, el informe fue modificado más tarde para indicar "causa desconocida", en parte para evitar culpar a Taylor por la pérdida de las cinco aeronaves y 14 hombres. Alrededor de las 20 horas, se estima que las aeronaves se quedaron sin combustible y se precipitaron al mar.

La desaparición del avión de rescate

La tragedia se intensificó con el intento de rescate. Poco después de las 19:27, un hidroavión PBM Mariner despegó de NAS Banana River con una tripulación de 13 hombres para localizar el Vuelo 19. El Mariner se comunicó por radio minutos después del despegue, informando su posición aproximada sobre el océano, pero nunca más se supo de él.

A las 21:15, el buque cisterna SS Gaines Mills informó haber observado una explosión aparente que alcanzó los 30 metros de altura y ardió durante 10 minutos cerca de la última posición reportada del PBM Mariner. La causa de la pérdida de la aeronave de rescate fue atribuida a una explosión en pleno vuelo, un riesgo conocido para ese tipo de aeronave.

El pilar del Triángulo de las Bermudas

A pesar de que las operaciones de búsqueda y rescate cubrieron cientos de miles de millas cuadradas, incluyendo barcos, aviones y equipos especializados, no se encontró ningún rastro del Vuelo 19. El suceso se convirtió en el elemento central de la leyenda del Triángulo de las Bermudas, una zona del océano que es un "cementerio del Atlántico".

La desaparición de 27 hombres y seis aviones en un solo día de 1945, junto con casos anteriores y misteriosos como la pérdida del USS Cyclops en 1918 (un barco carbonero de la Marina que desapareció con 309 personas a bordo), y otros incidentes inexplicables similares, impulsó la creencia en un fenómeno sobrenatural en la región.

El término "Triángulo de las Bermudas" no fue acuñado sino hasta 1964, por el escritor Vincent Gaddis, quien popularizó la historia del Vuelo 19, dando forma al mito que persiste hasta el día de hoy. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que la tasa de accidentes en esta zona no es estadísticamente significativa que en otras partes.