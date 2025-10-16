Elecciones 2025: el Registro Civil abrirá fines de semana y pone en marcha un operativo especial para la entrega urgente de DNI

El Registro Civil y Capacidad de las Personas de la provincia de Buenos Aires dispuso un operativo especial destinado exclusivamente a la entrega de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) para garantizar el voto de los ciudadanos el próximo 26 de octubre durante la celebración de las elecciones 2025 en todo el territorio nacional. El organismo abrirá durante los fines de semana venideros, inclusive el mismo día en el que se concurrirá a las urnas.

La medida anunciada por la titular del establecimiento estatal, Carolina Bidegorry, tiene como fin facilitar el retiro de documentos a aquellos habitantes que, por motivos laborales y/o familiares, no pueden acercarse a las oficinas. Días y horarios de atención.

La atención se brindará tanto en el Registro Civil Central como en todos los Centros de Documentación Rápida (CDR) de la provincia. La funcionaria aseguró que “el trámite será ágil y por orden de llegada”, ya que el personal estará dedicado únicamente a la entrega de DNI.

"Como cada vez que hay elecciones, se han dispuesto horarios especiales de atención", explicó Bidegorry. En este sentido, el sábado 18 de octubre la atención será de 9 a 12 horas, mientras que el sábado 25 y domingo 26 el horario se extenderá de 8 a 17 horas. Los operativos abarcarán tanto el Registro Civil central como todos los Centros de Documentación Rápida de la provincia de Buenos Aires.

Además, la directora del Registro Civil y Capacidad de la provincia de Buenos Aires, Carolina Bidegorry, señaló que “como ocurre en cada proceso electoral, se habilitan horarios especiales para garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a su DNI”.

Días y horarios del operativo especial del Registro Civil por las elecciones 2025

Fecha Horario de Atención

Sábado 18 de octubre: 9:00 a 12:00 horas

Sábado 25 de octubre: 8:00 a 17:00 horas

Domingo 26 de octubre: 8:00 a 17:00 horas

Al momento de emitir el voto en el marco de las elecciones legislativas 2025, sólo se podrá acreditar la identidad a través del DNI que figura en el padrón o uno posterior. No serán válidas las constancias de trámite.

En caso de haber realizado el trámite y que el documento no haya llegado al domicilio luego de 30 días, el ciudadano debe acercarse a la delegación donde lo gestionó.

El trámite es personal e intransferible, tal como lo establece la normativa vigente.