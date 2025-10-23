Elecciones 2025: RENAPER dispondrá guardias de atención al público para agilizar la entrega de DNI en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe

El RENAPER informó que los días sábado 25 y domingo 26 las puertas permanecerán abiertas en los horarios de 8 a 16 y de 9 a 17 horas, y dispondrá una guardia en los Centros de Documentación distribuidos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Las autoridades subrayaron que únicamente podrán retirarse los DNI ya tramitados y listos para entrega, con el comprobante de la constancia de trámite en mano, en el marco de las elecciones 2025.

Para conocer todos los centros de documentación disponibles del Registro Nacional de las Personas, los usuarios podrán consultar a través del sitio web oficial o por medio de las redes sociales verificadas del Ministerio del Interior.

El territorio bonaerense contará con 13 Centros de Documentación del RENAPER que se encontrarán en actividad inclusive el mismo domingo en el que se desarrollarán las elecciones 2025 a nivel nacional y son los siguientes.

Elecciones 2025: guardia del RENAPER para entregas de DNI

-Berazategui: 8 a 16. Dirección: Calle 12 N° 4964,(e/149 y 150)

-Hurlingham: 8 a 16. Dirección: Solís N° 1308

-Jáuregui: 8 a 16. Dirección: Av. Flandes y San Luis Gonzaga s/n, Estación Jauregui.

-La Plata: 9 a 17. Dirección: Calle 7 N°1074

-Mar del Plata: 8 a 16. Dirección: San Juan N°1521, Mar del Plata

En Mar del Plata, la atención se realizará el sábado 25 y domingo 26 de octubre de 8.00 a 16.00 en el Centro de Documentación Rápida ubicado en San Juan 1521.Durante esos días, el personal del RENAPER del Municipio de General Pueyrredón estará disponible para facilitar el retiro de los DNI listos, evitando contratiempos y asegurando que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

-Moreno: 8 a 16 . Dirección: España N°11 (e/ Libertador y Alcorta)

-Olavarría: 8 a 16 Dirección: Lavalle N°3195

-Pergamino: 8 a 16. Dirección: Joaquín Menéndez N°708

-Quilmes Oeste: 8 a 16. Dirección: Av. 12 de Octubre N°2465

-San Isidro: 8 a 16. Dirección: Av. Tiscornia y Pedro de Mendoza

-San Justo: 8 a 16. Dirección: Dr. Enrique Eizaguirre N°2550, San Justo

-Tigre: 8 a 16. Dirección: Hipólito Yrigoyen N°2575, El Talar

-Vicente López: 8 a 16.. Dirección: Maipú N°100, Florida

Registro Nacional de las Personas (RENAPER)

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) los ciudadanos contarán con tres Centros de Documentación del RENAPER ubicados en: Paseo Colón N°1093, Av. Roque Sáenz Peña N°689 (Casa Central) y Avenida Intendente Bullrich N°2 en el barrio de Palermo.

Dónde se encuentra ubicada la sede del RENAPER en la provincia de Córdoba

La dependencia del RENAPER en la ciudad de Córdoba se encuentra emplazada en calle Jerónimo Luis de Cabrera 250.

Centro de Documentación en Santa Fe

El establecimiento del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en Santa Fe, se encuentra ubicado en la zona de Rosario Norte, en calle Aristóbulo del Valle N°2734

