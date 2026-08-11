Envejecimiento, corazón y desinformación: los grandes desafíos que hoy enfrenta la medicina argentina

“Los problemas del corazón y relacionados con el metabolismo (obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión arterial y dislipidemias, entre otros) representan una de las principales causas de enfermedad y muerte”, explicó el Prof. Dr. Gustavo Frechtel, médico del Hospital de Clínicas y presidente del Congreso Internacional de Medicina Interna organizado por la institución. Este evento se realizará del 12 al 14 de agosto y tendrá estas problemáticas entre sus ejes principales.

Obesidad

De acuerdo con un relevamiento hecho en el Clínicas sobre salud cardíaca, en 422 personas de una edad promedio de 58 años, se detectó hipertensión arterial en el 38%, detección de placas de ateroma en el 60% y sedentarismo en la mitad. En otra campaña del hospital escuela, donde se encontró que el 80% de las personas evaluadas presentaron obesidad, 4 de cada 10 tenían un alto riesgo para su salud cardiovascular y metabólica.

“El envejecimiento poblacional constituye otro de los grandes ejes de preocupación. Cada vez hay más personas mayores con múltiples enfermedades, fragilidad, deterioro cognitivo y polifarmacia. En contrapartida, la sociedad argentina aún no se encuentra preparada para este acelerado proceso”, comentó Frechtel. Y agregó: "se estima que, para 2050, la cantidad de personas con demencia en el país se habrá duplicado".

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Salud mental

La salud mental ocupa un lugar central. En el Clínicas, las consultas por cuadros depresivos en edades tempranas han aumentado casi un 30% en el último bienio. “Ansiedad, depresión, insomnio y burnout aumentaron después de la pandemia y hoy forman parte de una gran proporción de las consultas clínicas, muchas veces asociados a síntomas físicos”, dice el médico.

En paralelo, los especialistas advierten sobre el resurgimiento de enfermedades infecciosas. Por dar algunos ejemplos, crecieron los casos de coqueluche, se registraron casos de sarampión y hepatitis A en 2025 y la tuberculosis creció cerca de un 80% entre 2020 y 2025, de acuerdo con datos oficiales. También preocupa el crecimiento de la resistencia antimicrobiana y la necesidad de prepararse frente a nuevos brotes.

El avance tecnológico

La inteligencia artificial llegó para quedarse y, utilizada de manera responsable, puede convertirse en una herramienta de gran valor para la práctica médica. “Su incorporación al diagnóstico, la educación y la comunicación médica genera entusiasmo, pero también interrogantes sobre calidad de la información, responsabilidad profesional y uso apropiado”, comenta Frechtel.

En medicina la inteligencia artificial llegó para quedarse

La contracara es que hoy una gran parte del tiempo en el consultorio médico ya no se destina solo a diagnosticar o indicar un tratamiento, sino también a desmentir información falsa o incompleta que los pacientes encuentran en redes sociales o mediante herramientas de inteligencia artificial, según dicen desde el Clínicas. Esto demanda tiempo para contextualizar la información y explicar qué tratamientos cuentan realmente con respaldo científico.

Mirada multidisciplinaria

El Congreso se llevará a cabo del 12 al 14 de agosto en el Hotel Marriott, con la participación de 330 referentes nacionales e internacionales. El evento fue declarado de interés institucional, sanitario y nacional en reconocimiento a su aporte a la educación médica continua y a la actualización científica de los profesionales de la salud.

Participarán, entre otros especialistas argentinos, los doctores Gustavo Frechtel, Luis Ignacio Brusco, Félix Puchulu, Jorge Olmos, Hugo Catalano, Pedro Lilyk, Enrique Díaz Cantón, Cristina Myburg, Facundo Manes, Andrea Millan, Eduardo Cánepa, Verónica Chiaradia, Martín Aladio, Augusto Atienza, Soledad Palacio, María del Pilar Quevedo, Vanesa Anger, Esteban González Ballerga y Alicia Elbert. Entre los referentes extranjeros, estarán los doctores Juan González Juanatey, Christopher Butler, Ricardo Cohen y Eliseo Pérez-Stable.

Más información e inscripciones en: congresoclinicas.com.ar