Una situación de extremo nerviosismo se vivió en el Aeropuerto Marcos A. Zar, de la ciudad de Trelew, cuando la turbina de un avión de Aerolíneas Argentinas, explotó antes de que la aeronave despegara.

El oeing 737 de Aerolíneas Argentinas, matrícula LV-FQY (vuelo 1803) estaba carreteando para unir las ciudades de Trelew y Buenos Aires cuando el despegue tuvo que ser abortado cuando se produjo el siniestro.

La explosión -que se pudo ver en una de las alas-, correspondió a una turbina y por esa razón se desplegaron los air breaks antes de llegar a la velocidad en la que el avión se hace incontrolable para evitar su despegue. Afortunadamente, no sucedió a mayores y los pasajeros pudieron salir del vehículo aéreo sin ningún protocolo de emergencia.



Aerolíneas Argentinas, en tanto, emitió un comunicado en donde informó el incidente sobre su Boeing 737, el cual tenía que partir a las 7:25 horas. Mientras tanto, el director del aeropuerto, Fabio Orellano, hablo en Radio 3 DE Chubut y resaltó la importancia de que no haya ningún herido y tampoco daños mayores.

Paro de pilotos

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) llevará a cabo hoy jueves 9 de octubre de 16 a 20 una medida de fuerza que impactará en las operaciones de Aerolíneas Argentinas.

En la previa del fin de semana largo, la protesta afectará a 95 vuelos y a casi 12 mil pasajeros en Aeroparque, con posibles demoras, reprogramaciones y cancelaciones.

La protesta tiene como eje el reclamo por el retraso en las negociaciones paritarias y lo que el gremio describe como “incumplimientos reiterados” del Convenio Colectivo de Trabajo. El sindicato APLA responsabilizó a la administración de la empresa por los inconvenientes operativos que surjan.

Aerolíneas Argentinas, por su parte, calificó la medida como “política” y alertó sobre las graves consecuencias logísticas.