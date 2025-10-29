El próximo fin de semana largo de noviembre será ideal para hacer una escapada cerca de la Ciudad de Buenos Aires. Entre las distintas opciones, una de las más pintorescas es viajar en el tren de Buenos Aires a Bragado, que forma parte de la línea de larga distancia de Trenes Argentinos.

Según el calendario de feriados del Ministerio del Interior, el descanso por el Día de la Soberanía Nacional se extenderá durante cuatro días, desde el viernes 21 (feriado con fines turísticos) hasta el lunes 24 de noviembre.

Próximo fin de semana largo: tres pueblos ideales cerca de CABA para desconectarse en noviembre | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cuánto cuesta el tren a Bragado

Los boletos de tren tienen los siguientes precios:

Primera: $7.500

Pullman: $9.000

Los menores de entre 3 y 12 años pagan el 50% del valor del pasaje, mientras que los menores de 3 años que no ocupan asiento viajan gratis.

Horarios del tren a Bragado

Desde Once hacia Bragado: lunes, miércoles y viernes a las 18:35 , con llegada a 00:45 .

Desde Bragado hacia Once: lunes, miércoles y viernes a las 01:55, con llegada a 07:41.

Ruta del Queso: el encantador pueblo bonaerense cerca de CABA al que podés llegar en tren | Perfil

Qué hacer en Bragado

Ubicado en el interior de la provincia de Buenos Aires, Bragado es un destino tranquilo y con múltiples actividades para disfrutar de la naturaleza y la historia local.

Algunas opciones para hacer durante el fin de semana largo:

Laguna de Bragado: ideal para descansar, caminar y disfrutar del entorno natural.

Plaza 25 de Mayo y Parque Lacunario: espacios verdes para pasear y sacar fotos.

Parroquia Santa Rosa de Lima: un edificio histórico que invita a conocer la arquitectura local.

Además, durante el mes de octubre, Bragado celebra importantes eventos como la Fiesta Nacional del Caballo, con jineteadas, desfiles y ferias artesanales, y competencias deportivas como la Doble Bragado de ciclismo.

Visitar esta ciudad puede convertirse en una experiencia cultural y turística única, perfecta para quienes buscan un destino diferente cerca de CABA.

mc