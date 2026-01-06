Fuego al aire libre: qué permite la normativa vigente y qué multas rigen en zonas de riesgo

Cada verano, la misma duda se repite en distintos puntos del país: ¿se puede prender fuego para cocinar, quemar restos de poda o hacer un fogón recreativo en zonas con riesgo de incendios? En Argentina, la respuesta no es única ni automática. Depende del lugar, de la jurisdicción y del tipo de actividad. Sin embargo, la normativa vigente es clara en un punto central: el uso del fuego fuera de ámbitos urbanos controlados está fuertemente regulado y su incumplimiento puede derivar en multas elevadas e incluso responsabilidades penales.

Qué se considera zona de riesgo

La legislación nacional sobre manejo del fuego abarca bosques nativos e implantados, áreas naturales protegidas, pastizales, praderas, matorrales, humedales y zonas rurales, además de los llamados espacios de “interfase”, donde conviven viviendas y vegetación natural. Estas áreas presentan mayor vulnerabilidad porque un foco ígneo mínimo puede propagarse rápidamente ante condiciones climáticas adversas como viento, altas temperaturas o baja humedad.

Dónde está prohibido prender fuego

Áreas rurales y forestales

En la mayoría de las provincias, el uso del fuego en ámbitos rurales o forestales está prohibido, salvo que exista una autorización expresa de la autoridad competente. En jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires, la normativa prohíbe de manera general encender fuego en estos espacios y solo admite excepciones bajo permiso oficial. El objetivo es prevenir incendios que puedan afectar campos productivos, viviendas, fauna y ecosistemas.

Quema de vegetación o restos de poda

La quema de residuos vegetales —como ramas, rastrojos o pastizales— se encuentra regulada a nivel nacional. Está prohibido realizar quemas sin autorización previa, incluso en terrenos privados. Además, la autoridad local puede suspender permisos ya otorgados si las condiciones meteorológicas representan un riesgo elevado de incendio.

Parques Nacionales y áreas protegidas

En los Parques Nacionales, el criterio es aún más estricto. Solo está permitido hacer fuego en sitios específicamente habilitados, y cada área protegida define sus propias reglas. Durante emergencias ígneas o temporadas de alto riesgo, puede regir una prohibición total, con sanciones máximas para quienes incumplan y la posibilidad de denuncia penal.

Espacios públicos urbanos

En plazas, parques y paseos urbanos, la mayoría de los municipios prohíbe encender fuego por razones de seguridad. Estas restricciones suelen estar incluidas en códigos contravencionales o normativas locales y se aplican incluso para fogones recreativos o parrillas improvisadas.

Multas y sanciones por incumplimiento

Las sanciones varían según la jurisdicción, pero la normativa nacional establece presupuestos mínimos que luego son complementados por provincias y municipios.

- Quemas sin autorización: pueden ser sancionadas con apercibimientos, multas económicas y suspensión o revocación de permisos. A nivel nacional, las multas se calculan en función de sueldos básicos de la administración pública, lo que hace que los montos finales sean elevados y variables.

- Provincia de Buenos Aires: la infracción por uso indebido del fuego en zonas rurales o forestales puede derivar en multas que van desde 1 hasta 50 sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública provincial, además de otras sanciones administrativas.

- Parques Nacionales: las infracciones pueden recibir sanciones máximas, sumadas a la correspondiente denuncia penal, especialmente cuando el fuego pone en riesgo áreas naturales protegidas.

¿Puede haber consecuencias penales?

Sí. Las multas administrativas no excluyen otras responsabilidades. Si el fuego genera daños ambientales, materiales o pone en peligro a personas, el hecho puede derivar en causas civiles o penales. Además, la normativa vigente establece la obligación de denunciar de inmediato cualquier foco de incendio ante las autoridades.

Recomendaciones clave antes de encender fuego

- Verificar si la zona es rural, forestal, protegida o de interfase.

- Consultar si existe prohibición vigente por riesgo extremo.

- No realizar quemas de residuos vegetales sin autorización formal.

- En Parques Nacionales, informarse antes de ingresar y respetar solo los espacios habilitados.

- Ante la detección de humo o fuego fuera de control, dar aviso inmediato a las autoridades.

