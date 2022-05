El aumento en la expectativa de vida genera cambios en la mirada sobre el cuidado de los adultos mayores

Varios conceptos están cambiando respecto a cuestiones de salud y no todos relacionados a los que provocó la pandemia. La prolongación de la expectativa de vida activó uno de esos cambios respecto al universo de los llamados adultos mayores. Una transformación que en Estados Unidos, Israel y en algunos países de Europea tiene más historia, y que de a poco, se exporta como método de cuidado e incluso, hasta como elección para pasar ese momento de la vida.

En Argentina, el término geriátrico va perdiendo esa connotación negativa a medida que surgen propuestas superadoras. Y eso hace que también la decisión que lleva a una familia a elegir como opción la internación de un adulto mayor en una institución de ese tipo, se modifique. En general, en ese momento hay una acumulación de sensaciones combinadas: culpa, temor, desconocimiento, prejuicio, el qué dirán, y por supuesto el factor económico.

El envejecimiento global pos pandemia plantea nuevos desafíos.

Hernán Fainzaig, es titular de The Senior Home y sobre todo un especialista en este universo que está en proceso de transformación respecto el universo adultos mayores. “Es cierto, hay un cambio de conducta y con nuestra experiencia ayudamos a qué quien tenga que optar por ingresar a un familiar a un espacio de cuidado, vea eso. También a no tomarlo como un ‘depósito’ porque no lo es. Nosotros, por ejemplo, tenemos segmentado según estados cognitivos, seguimiento de alimentación y, atención de médico 24 hora, kinesiología , peluquería, toda la comida se hace en el lugar con un chef para que sea no solo rica, sino nutritiva. La deco, el jardín ….” Más allá de qué tipo de lugar se elija hay consejos básicos a aplicar cuando se está en una búsqueda de este tipo. “En principio, conocer el lugar y sus espacios, si te lo recomendaron, suma también”, explica Fainzaig. “Pero lo primero que me fijaría es la limpieza, es algo que habla mucho de todo lo que pasa en el lugar. Y después consultar cuáles son las actividades, charlar pedir conversar con alguien que esté adentro, que este bien cognitivamente y que te cuente que es lo que hace. Y un detalle es quien que sea de fácil acceso para que la familia pueda visitar a la persona.”

Respecto de las sensaciones que genera a quien tiene que tomar la decisión de ingresar a una persona, es parte del proceso y entendible porque se juegan muchos de los factores mencionados. “Por eso, es muy bueno que haya un equipo de psicólogos que acompañe a la familia en la toma de decisión, explica Fainzaig. Y también sirve para asimilar la situación de salud del familiar. Nosotros tratamos que ese ‘cargo de conciencia’ vaya cambiando a medida que pasa el tiempo. La gente ya empiece a sentirse mucho En nuestra experiencia y tenemos más de veinte años en esto, en general, la familia viene con ojeras, cansados, con mal dormir, y a los quince días te dicen cómo les cambió la vida. Esa sensación inicial de que ‘abandonaron a su ser querido’ cambia a a que lo dejaron en un lugar mejor.”

La vejez, un recorrido sobre cómo se observó es período de la vida.

El factor económico es un detalle importante y sobre el que se aplica una mirada alternativa.”En general, quienes buscan asesoramiento en un espacio como el nuestro, ya saben cuánto están gastando para mantener la estructura de cuidado del adulto mayor en la casa donde vive: enfermera, kinesiólogo, empleada permanente, e incluso modificaciones o alquiler de cama ortopédica”, explica Hernán Fainzaig de The Senior Home . “Por eso, si lo demandan, mostramos alternativas para que comparen lo que implica esa estructura en una casa y en una internación.”

Finalmente, como sucede en otras partes del mundo, hay adultos mayores que por razones varias, eligen pasar su última etapa en espacios donde tienen toda un estructura de acompañamiento médico “y hasta estético, nosotros tenemos hasta peluquería; y además un horario extenso de visita”. Para nosotros, “hay una subvaloración de la vejez”, dice Fainzaig. “Más allá del deterioro que pudiera implicar en algunos caso, creemos que es el momento donde uno tiene toda la experiencia de la vida y tiene que ser de disfrute. Acá incluso tenemos cinco matrimonios que viven acá. Por eso, apuntamos que la persona la persona este activa y que toda la familia participe en eso, incluso a pasar las fiestas de fin año o Navidad acá”.