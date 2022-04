Directivos y empleados de Twitter recibirían millones de dólares si Elon Musk los despide

La operatoria final que hará a Elon Musk dueño definitivo de Twitter estaría terminada a fin de 2022. Es decir, todo el papelerío legal y financiero que completan esos 44 mil millones de dólares que pagó el multimillonario sudafricano. En base a esa cifra pagada por Musk y teniendo en cuenta las acciones y acuerdos que por sus cargos detentan hasta el personal de Twitter, varios son quienes dentro de la compañía, así como los principales accionistas, recibirán millones por esta venta que sacudió el mercado internacional.

Twitter: la compra del año de Elon Musk.

Cuatro firmas tienen los mayores porcentajes de Twitter, una de ellas directamente relacionada con Argentina: Black Rock, cuyo CEO Larry Fink, es uno de los acreedores más complicados que tiene la Argentina. Este fondo de inversión norteamericano tiene, al igual que State Street Corporation, un 4,75 respectivamente del paquete accionario de Twitter. Si se toma en 54,20 dólares el valor de cada acción que pagará Elon Musk, ambas corporaciones se llevarán cada una, cerca de dos mil millones de dólares.

Elon Musk.

Por su parte Morgan Stanley tiene un 8,5 por ciento de Twitter; en su caso, embolsaran de la venta, unos 3,5 mil millones de dólares. Y The Vanguard Group, la mayor accionista de estas corporaciones, unos 4,5 mil millones de dólares por su 10 por ciento de sus acciones en la red social en cuestión. Ahora bien, en el caso de de Jack Dorsey –creador de Twitter y su CEO desde 2015 hasta noviembre de 2021–, se estima que cobrará unos 978 millones de dólares por sus 2,4 por ciento de acciones. Parag Agrawal, quien lo reemplazó como CEO, recibirá unos 38,7 millones de dólares si Elon Musk decide reemplazarlo, más unos 7 millones adicionales por acciones y compensaciones inherentes a su cargo.

Algo que más que Twitter une a Elon Musk con Jack Dorsey, el co-fundador de esa red social.

Si Elon Musk quisiera también prescindir de Ned Segal como CFO (director financiero) de Twitter, su salida costaría unos 25,5 millones de dólares y los porcentajes y compensaciones que tiene en la empresa le reportarían unos 21 millones de dólares adicionales. Y para Bret Taylor –quien pasó de Facebook a Twitter en 2016 a un puesto en el directorio– le corresponden por su porcentaje accionario la “módica” suma de tres millones de dólares.

Dos mujeres de la compañía Vijaya Gadde y Sarah Personette están en puestos del directorio que podrían dejar vacíos en la gestión de Elon Musk. La primera es abogada y en Twitter –según Forbes– es la persona más poderosa de la empresa por su cargo: es directora principal de políticas y seguridad y directora jurídica y asesora general de la red social. Su adiós a Twitter cuesta unos 12,5 millones de dólares. En el caso de Personette, una mujer que se define como una “orgullosa madre, esposa, hija y hermana” además de “cantante amateur”, en la empresa está a cargo del área de atención al cliente y cláusula de rescisión de contrato es de 11,2 millones de dólares.

Hay otros integrantes del universo Twitter que también se beneficiarán de la venta de la compañía. Por caso, Martha Lane Fox –ejecutiva con empresa propia y asientos en varios directorios– cobraría por sus acciones 1,7 millones de dólares. Robert Zoellick, ex político norteamericano y director del Banco Mundial de 2007 a 2012, se llevaría 1,1 millón de dólares. Y unos 50 millones de dólares le corresponderían a Omir Kordestani, un ex presidente ejecutivo de Twitter a quien también compensaron en su momento con acciones.

Hay despidos de jerárquicos de Twitter que van de los US$ 38 millones a los US$ millones.

En el caso de los empleados de Twitter también habría una cifra a dividirse entre ellos. En 2013 la compañía creó un esquema de compensaciones con acciones cuyo volumen es de unos 2,2 mil millones de dólares. A esa cifra se llega al tomarse a 54, 20 dólares cada acción tras la compra de Elon Musk. Y es un dato a tener en cuenta porque a los empleados se les informó que por seis meses tienen garantizado su permanencia laboral; después de ese tiempo se desconoce cuáles son los planes de la gestión Musk para Twitter. Sobre este punto, en The New York Times señalaron que los actuales directivos habrían asegurado al personal de Twitter que respetarán los acuerdos sobre este punto –es decir, vamos y monto de esas acciones–, y que dado el caso, se le pagaría en efectivo. Pero siendo el eslabón más delgado de Twitter, hasta que las cosas no sucedan, son meros enunciados.

