Grecia destrona a Panamá: el ranking de los 10 mejores países para vivir en 2026

El año 2026 comienza con una sorpresa deliciosa: Grecia se corona como el mejor país del mundo para vivir y jubilarse, según el nuevo Global Retirement Index de International Living. “Grecia tiene todo lo necesario para una estancia permanente”, afirma el informe en su edición 35.

Con islas de postal, atención médica de calidad y costos que permiten “vivir como un rey por una fracción del precio de casa”, el país helénico arrebata el trono a Panamá después de años de dominio centroamericano.

Este ranking evalúa vivienda, salud, clima, visados y comunidad expatriada, convirtiéndose en la brújula de miles de jubilados estadounidenses y europeos que buscan más sol y menos estrés.

Europa regresa con fuerza: cinco países en el top 10. “Los destinos europeos han tenido una presencia muy fuerte este año”, explica International Living, reflejando la búsqueda de calidad de vida sin disparar el presupuesto. Mientras, Asia y América Latina mantienen posiciones sólidas con costos aún más bajos.

El mensaje es claro: con 1.500-2.000 dólares mensuales es posible disfrutar de una jubilación de lujo en cualquiera de estos paraísos. “Con menos de lo que gastas en casa, puedes tener más vida”, concluye el informe.

1. Grecia: el Mediterráneo que lo tiene todo

“Desde playas templadas hasta ciudades con clima primaveral, estos lugares ofrecen climas ideales”, describe el informe al coronar a Grecia.

Alquileres desde 500 euros en Atenas o islas como Syros, sanidad pública gratuita para residentes y comidas en tabernas por 10 euros hacen que “un jubilado pueda vivir cómodamente con 1.500 euros al mes”.

La hospitalidad griega y la luz eterna completan el paquete perfecto para quienes quieren historia, mar y calma.

2. Panamá: el gigante centroamericano que resiste

Panamá cae al segundo puesto, pero sigue brillando. “La infraestructura es sólida y la atención médica excelente”, resalta International Living. El visado Pensionado ofrece descuentos del 20-50 % en todo y “puedes vivir aquí seis meses sin visado para probar”.

Un apartamento frente al mar en Bocas del Toro por 800 dólares y el dólar como moneda oficial mantienen su atractivo imbatible.

3. Costa Rica: pura vida real y accesible

“Un jubilado soltero puede prosperar con 1.500 dólares al mes”, asegura el informe sobre Costa Rica.

Casas en Tamarindo por 900 dólares, frutas frescas a precios ridículos y un sistema de salud universal de calidad hacen que “la naturaleza te abrace todos los días”. Parques nacionales, playas y comunidades expatriadas convierten la jubilación en una aventura diaria.

4. Portugal: elegancia europea sin derrochar dinero

“Portugal ofrece una atractiva combinación de comodidad moderna y aventura cotidiana”, define International Living. El visado D7 requiere solo 760 euros mensuales de ingresos, un piso en Lisboa ronda los 1.000 euros y la sanidad privada cuesta 50 euros al mes. De Oporto al Algarve, “cada pueblo parece un cuento vivo”.

5. Italia: la Dolce Vita a precios de ensueño

“La atención médica está entre las mejores del mundo”, subraya el informe sobre Italia. Consultas por 20 euros, alquileres de trullo en Puglia por 700 euros y la visa electiva para ingresos estables hacen que “vivir en Italia sea saborear el tiempo lento”. Toscana, Sicilia o los Dolomitas: arte y pasta fresca garantizados.

6. Francia: el suroeste, el punto dulce para la jubilación

“Vistas a las montañas, playas del Atlántico cerca y pueblos históricos donde la vida cotidiana parece una película”, así describe International Living el suroeste francés.

Seguridad social que cubre el 70 % de gastos médicos y chalets en Burdeos por 1.200 euros mensuales convierten a Francia en refinamiento accesible.

7. España: 300 días de sol y alegría garantizada

“España destaca por ofrecer el mejor paquete global para jubilados”, afirma el informe. Sanidad pública gratuita, alquileres en Valencia por 800 euros y el visado no lucrativo hacen que “la jubilación sea una fiesta eterna”. Tapas, flamenco y comunidades expatriadas en cada rincón.

8. México: color, calor y costos bajísimos

“Con su estilo de vida más saludable, cultura vibrante, atención médica asequible y gran comunidad expatriada, México siempre será uno de los mejores lugares para vivir”, sentencia International Living. Condominios en Puerto Vallarta por 1.000 dólares y descuentos INAPAM del 50 % en cines y transporte.

9. Tailandia: paraíso asiático por menos de 1.000 dólares

“Tailandia es un favorito perenne por su costo de vida ultrabajo, clima tropical y mezcla de playas, islas y ciudades bulliciosas”, explica el informe. Estudios en Chiang Mai por 300 dólares, comidas por 10 dólares diarios y visado de retiro para mayores de 50. Templos, masajes y serenidad oriental.

10. Malasia: diversidad asiática con confort moderno

“Malasia ofrece encanto, cultura y atención médica asequible”, resume International Living. Pisos en Kuala Lumpur por 600 dólares y el programa MM2H para jubilados. De Penang a Borneo, “un mosaico vivo donde Oriente se encuentra con el confort”. Especias, selvas y armonía multicultural.

