En el centenario de su nacimiento, la trágica historia de Héctor Oesterheld, el "padre" del Eternauta

Este martes 23 de julio de 2019 se cumplen 100 años del nacimiento del militante y escritor Héctor Germán Oesterheld, autor de El Eternauta, obra emblemática de la historieta argentina que continúa reeditándose en varios idiomas y que cuenta con comunidades de lectores en América Latina y Europa.

Graduado de geólogo, comenzó a publicar cuentos destinados para niños y notas sobre divulgación científica. Sus obras vieron la luz en revistas como Misterix; Hora Cero y Frontera. Sus series más conocidas fueron Sargento Kirk y Bull Rocket.

Sin embargo fue El Eternauta, difundida inicialmente en Hora Cero Semanal de 1957 a 1959, la que lo convirtió en el referente de la historieta con un relato situado en Buenos Aires, con la General Paz, el estadio de River Plate, Plaza Italia y la estación de subte Congreso como escenarios centrales. Allí, el protagonista Juan Salvo toma decisiones ante una terrible invasión extraterrestre que lo obliga a asumir la resistencia como forma de vida.

Oesterheld fue secuestrado al igual que sus cuatro hijas, sus dos yernos, y sus dos nietos por un grupo de tareas de la dictadura cívico-militar en abril de 1977 en la ciudad de La Plata, y estuvo detenido en Campo de Mayo y en el centro clandestino El Vesubio. En ese entonces, era un activo militante de base de la organización Montoneros. La primera en desaparecer fue Beatriz Marta Oesterheld, con tan solo 19 años, el 19 de junio de 1976. Su cuerpo aparece sin vida el 2 de julio del mismo año en otra localidad cercana, Virreyes, provincia de Buenos Aires.

La segunda secuestrada —apenas unos meses después, el 7 de agosto de 1976— fue Diana Irene Oesterheld, de 23 años. Tenía un hijo de un año, Fernando, y estaba embarazada de cuatro meses. Marina, la tercera, tenía 19 años cuando fue secuestrada-desaparecida el 27 de noviembre de 1977 en San Isidro, provincia de Buenos Aires, junto a su esposo Alberto Oscar Seindli. Estela Inés Oesterheld fue la ultima en caer en manos de las fuerzas armadas, el 14 de diciembre de 1977, tenía 25 años al momento de su asesinato mientras iba a hacer las compras.

Elsa, esposa de Oesterheld, fue única sobreviviente de esa masacre la que continuó esa búsqueda por la Memoria, la Verdad y la Justicia como abuela de Plaza de Mayo, según consignó la agencia Télam. Murió de un infarto agudo de miocardio mientras dormía en su casa el 22 de junio de 2015 a los 90 años.

El escritor, periodista y guionista de historietas Juan Sasturain definió a Oesterheld como "un hombre que estuvo a la altura de lo que creía, de sus sueños", que "tuvo la capacidad de trasladar el género de la ciencia ficción a escenarios reconocibles porque entendía que la aventura no era algo que ya estaba escrito sino algo que había que generar en el tiempo".

"Era un escritor de aventuras, El Eternauta es el relato más poderoso que se ha escrito en este país, no hay ninguna historia que tenga la capacidad de significado y resonancia que tiene ese folletín. Eso no figuraba en el universo de la cultura, el reconocimiento fue muy posterior", agregó al tiempo que lo caracterizó como "el mejor escritor de aventuras que tuvo este país, que venía de las ciencias duras pero tenía un costado de creatividad literaria que se cruzaba con la escritura de textos infantiles y textos de divulgación científica. Su revolución en cuanto a cómo debían ser las historias tuvo alcances universales".

Patricia Breccia, dibujante e historietista, hija de Alberto Breccia y hermana de los también dibujantes Cristina y Enrique, calificó a Oesterheld como "uno de los más grandes guionistas y escritores que dio el mundo de la historieta en Argentina". Y agregó: "Todavía no está lo suficientemente valorado en este país por la dimensión que tuvo como autor, ya que fue más allá de un guionista".

El difícil camino a la pantalla grande. Muchos fueron los directores de cine que quisieron llevar El Eternauta al cine y se barajaron como posibles directores interesados a Adolfo Aristarain; Fernando 'Pino' Solanas y Gustavo Mosquera. Sin embargo, los excesivos costos que implicaría hacerlo no permitieron que el proyecto llegara a realizarse.

En mayo de 2008, la cineasta Lucrecia Martel confirmó que había aceptado el ofrecimiento de dirigir la película sobre esta obra pero en noviembre de 2009 anunció su alejamiento del proyecto por conflictos con la familia Oesterheld.

En 2018, el director Alex de la Iglesia contó en una entrevista con Clarín su obsesión de lograr adaptar El Eternauta en la pantalla grande y para ello le gustaría contar con la actuación de Ricardo Darín. “Tengo dos o tres proyectos en la Argentina. Quiero filmar una película de terror en algún edificio emblemático de Buenos Aires. Y aparte, siempre he querido hacer El Eternauta. Sé que Lucrecia Martel no consiguió rodarla. Pero lo intentaré. Hablé con Ricardo Darín. Le pregunté si estaría dispuesto a trabajar en la película en caso de que yo la hiciera. Me contestó que sí. Algún día sorprenderemos con eso", sostuvo en el reportaje.

