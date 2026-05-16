Iba a un torneo de pato con caballos en un tráiler, paró en la autopista y un conductor lo atropelló, lo mató y escapó

Un hombre de 44 años murió yun joven de 19 resultó herido este sábado por la mañana al ser atropellados por una camioneta en el peaje de Parque Avellaneda, sobre la Autopista Perito Moreno, mano hacia la provincia, luego de que una de las víctimas descendiera de su vehículo por una falla mecánica; el conductor responsable escapó y es intensamente buscado.

El hecho ocurrió en las primeras horas del día, cuando el hombre fallecido había detenido su marcha y bajado del auto junto a a su hijo, de 19, para revisar un desperfecto, una maniobra frecuente pero riesgosa en autopistas con alto flujo vehicular.

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Según precisaron fuentes del SAME, en ese contexto una camioneta que circulaba por la traza embistió a ambas personas, provocando heridas de extrema gravedad, en un tramo donde la visibilidad y la velocidad suelen ser factores determinantes en este tipo de incidentes.

Producto del impacto, la víctima de 44 años sufrió un paro cardiorrespiratorio y, pese a las maniobras de reanimación realizadas en el lugar, se confirmó su fallecimiento, informó el titular del SAME, Alberto Crescenti.

En tanto, el joven de 19 años fue diagnosticado con politraumatismos y trasladado de urgencia al Hospital Piñero, donde quedó internado para su atención, en un cuadro que, si bien delicado, no habría comprometido su vida.

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Tras el hecho, el conductor involucrado se dio a la fuga sin asistir a las víctimas, lo que agravó su situación judicial y activó un operativo de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad.

En la escena trabajaron peritos de la Policía Científica, que montaron un gazebo para realizar las tareas de relevamiento y reconstrucción, mientras se analizan cámaras de seguridad para identificar al vehículo y avanzar en la investigación.

CS

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