Impulsan la beatificación del “obispo profeta” Vicente Zazpe

La presentación del libro Mensajes y homilías de monseñor Vicente Faustino Zazpe reunió el pasado 28 de noviembre a excolaboradores, sacerdotes y fieles en la Basílica de Santa Rosa de Lima (CABA). La obra, editada por la Universidad Católica de Santa Fe, reúne la prédica del arzobispo entre 1969 y 1979 y busca ser un paso más en la promoción de su causa de beatificación.

El volumen —primer tomo de una serie— fue presentado por el presbítero Jorge Montini, sacerdote ordenado por Zazpe y su biógrafo, y por Gustavo Tibaldo, ambos integrantes de la Asociación de Fieles Monseñor Zazpe de la arquidiócesis de Santa Fe. La elección del lugar no fue casual: Santa Rosa de Lima fue la primera parroquia donde Zazpe ejerció su ministerio en 1949, tras formarse en la Juventud de Acción Católica de San Francisco Javier.

El cardenal emérito de Tucumán, Luis Villalba, quien años más tarde sería párroco de esa misma iglesia, envió un mensaje para acompañar la presentación. “Zazpe fue un verdadero pastor. Debemos recuperar todo lo que dijo y escribió. Y hay que agradecer a Dios que nos lo haya regalado a los argentinos”, expresó.

También participó, a través de un mensaje escrito, monseñor Luis Fernández, obispo emérito de Rafaela, diócesis creada en 1961. “Fue un hombre fuerte de Dios, con pasión por la verdad, cuyos silencios profundos ayudaban a esclarecer tiempos nuevos de esperanza”, sostuvo. Y añadió: “Las bienaventuranzas de Zazpe abrieron caminos de compromiso y fidelidad a la Iglesia, al país y al mundo”.

El periodista José Ignacio López, quien convivió con Zazpe durante los diez años que el sacerdote estuvo destinado en Santa Rosa de Lima, remarcó la responsabilidad de quienes fueron testigos directos de su vida pastoral. “Tenemos la responsabilidad de hacer todos los esfuerzos que podamos para poner en marcha la causa de su beatificación. Ese propósito es conocedor y respetuoso de los tiempos de la Iglesia, pero a los contemporáneos de Zazpe nos corresponde promover la iniciativa”, señaló.

La trayectoria de un pastor emblemático

Vicente Faustino Zazpe nació en Buenos Aires en 1920 y fue ordenado sacerdote en 1948. Tras una década en Santa Rosa de Lima, pasó por las parroquias Nuestra Señora de Lourdes (Belgrano) y Luján Porteño (Flores). En 1961, el papa Juan XXIII lo designó primer obispo de Rafaela.

Participó de todas las sesiones del Concilio Vaticano II y de las asambleas episcopales de Medellín y Puebla, claves para la Iglesia latinoamericana. En 1973 fue nombrado arzobispo de Santa Fe, cargo que mantuvo hasta su fallecimiento, el 24 de enero de 1984. También ejerció la vicepresidencia de la Conferencia Episcopal Argentina en varios períodos.

En 2009, al cumplirse 25 años de su muerte, el entonces cardenal Jorge Bergoglio lo recordó como un pastor de palabra firme y silencios significativos: “Cuando había muchos miedosos que buscaban contemporizar callaban, él habló. Y cuando esos mismos, pasado el peligro, se animaron a hablar, él calló: ¡profeta! Y nunca habló desde la política, sino desde el Evangelio, iluminando la injusticia y cualquier tipo de mesianismo. Zazpe era así: un trabajador del Reino”.

