Incendio en el edificio Libertad de la Armada: una ambulancia volcó cuando se dirigía al operativo

Durante las últimas horas de este jueves, se desató un incendio en el edificio Libertad de las Fuerzas Armadas ubicado en el barrio porteño de Retiro. Al lugar se acercaron Bomberos de la Ciudad y personal del SAME y, para empeorar el escenario, una de las ambulancias volcó cuando se dirigía al punto de la emergencia.

Las llamas se desataron específicamente en el polígono de tiro que se ubica junto a la playa de estacionamiento del edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, ubicado sobre Comodoro Py 2055, el cual fue evacuado en su totalidad. Hasta el momento se desconoce el motivo que provocó el inicio del fuego.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En desarrollo...