Incendios en Córdoba: bomberos combaten el fuego en tres focos

Bomberos combaten este miércoles tres focos de incendio en la provincia de Córdoba, según confirmó Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil de Córdoba.

El funcionario precisó que los incendios se encuentran ubicados “en el centro, otro en el norte, y otro en el sur” provincial.

Incendios

“Cerca de Achiras, hay uno. Ahí están trabajando los bomberos de Río Cuarto, Achiras, está ETAC también. Después tenemos otro incendio en Jesús María. Hasta ahora no hay por qué preocuparse mucho”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Hay otro incendio entre el peaje y Despeñaderos, cerca del peaje en la ruta 36. Es rastrojo, es allí después que pasan las máquinas, que se seca todo lo que queda de las cosechas. Están allí trabajando bomberos de Alta Gracia”, precisó Schreiner.

Además detalló que "un avión hidrante está trabajando en Río Cuarto", mientras que "en los otros (focos) no hay aviones hidrantes trabajando".

Por último señaló que "el viento que estaba pronosticado esta mañana en algunos lugares ha superado" las velocidades previstas en Córdoba.

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil de la Provincia había informado que durante esta jornada la provincia de Córdoba tendría "riesgo de incendios extremo", a causa del ingreso de vientos del sector norte.

Qué hacer

Las líneas habilitadas para llamar en caso de incendio son:

0 800 – 888 – 38346 (FUEGO)

100 – Bomberos Voluntarios

911 – Policía de Córdoba

Estado de alerta ambiental

Desde el 2 de junio y hasta el 31 de diciembre de 2025 rige en Córdoba el estado de alerta ambiental por riesgo de incendios en todo el territorio provincial.

"El decreto provincial que dictaminó el estado de alerta ambiental prohíbe expresamente el encendido de cualquier tipo de fuego y de toda actividad que pueda dar lugar al inicio de incendios".



JMP