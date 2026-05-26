Insólita pelea de gauchos cambió el libreto del festejo del 25 de Mayo en Berazategui

Una celebración patria que parecía avanzar dentro del libreto habitual del 25 de Mayo terminó desviándose hacia una escena inesperada. En medio de un desfile tradicionalista realizado este lunes en Berazategui, dos gauchos pasaron de un intercambio verbal a una secuencia de rebencazos arriba de los caballos. Las imágenes circularon a velocidad de algoritmo y encontraron combustible en lo improbable de la situación.

La secuencia se produjo durante el Festival Folclórico y Desfile Cívico Tradicionalista que se desarrolló en Berazategui por los festejos patrios. Mientras distintas agrupaciones gauchas avanzaban con el recorrido previsto, dos hombres montados comenzaron una discusión. El intercambio escaló rápidamente. Los videos también.

Video viral en Berazategui: pelea de gauchos en un desfile por el 25 de Mayo

Las imágenes captadas en la zona de Avenida Vergara y Calle 17 comenzaron a aparecer de manera masiva en redes sociales y grupos de WhatsApp de vecinos de la zona.

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En las grabaciones puede observarse a dos gauchos que se agreden verbalmente. La situación escaló cuando uno de los hombres se aproximó al otro: de inmediato, comenzaron los rebencazos. A pocos metros, quienes observaban la escena reaccionaban con desconcierto mientras intentaban comprender qué ocurría.

Según informaron medios locales, miembros de otra agrupación tradicionalista intervinieron con la intención de terminar el episodio: gritaron órdenes y cruzaron los caballos para bloquear el enfrentamiento. Sin embargo, los dos gauchos involucrados no hicieron caso y continuaron con la pelea en plena avenida de Berazategui.

El final a galope y la reacción de los vecinos en redes sociales

El episodio terminó con una salida tan particular como el resto de la secuencia: los gauchos abandonaron el lugar —naturalmente— al galope. Mientras tanto, en redes sociales se multiplicaron los comentarios de vecinos que expresaron sorpresa por lo ocurrido. Un hombre lanzó, quizás, una de las frases más precisas que dejó el episodio: “Preparar el caballo todo el año para que hagan estas cosas”.

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Hasta el momento, la Municipalidad de Berazategui no difundió una comunicación oficial para explicar qué originó el conflicto entre los jinetes. Tampoco la Policía local informó sobre personas con heridas de gravedad o demoradas por los incidentes registrados en la vía pública.

Tras la huída de los gauchos, la actividad retomó su curso habitual. Los vecinos siguieron los festejos patrios y el encuentro cerró con espectáculos de folclore en vivo, bailes tradicionales y puestos con comidas típicas distribuidos en distintos sectores del distrito.

NG/DCQ