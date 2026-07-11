Jessica Benítez apareció ayer sana y salva en el barrio de Caballito

Luego de casi 72 horas desaparecida, ayer poco antes de las 19 apareció Jessica Benítez Barbudes, la joven de 18 años que se había ausentado de su hogar en el barrio porteño de Belgrano el martes pasado

Según informó la Policía de la Ciudad, la joven apareció sana y salva, luego de arduas tareas de investigación realizadas por la Policía de la Ciudad y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo de Alberto Vasser, secretaria única a cargo Viviana Gómez.

Así, se determinó que la joven estaba yendo a la casa de una amiga en el barrio de Caballito, donde se encontró con ella.

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Jessica había sido vista por última vez el martes pasado, cuando salió de su domicilio con destino a clases y no regresó.

Búsqueda. Fanny, madre de Jessica, contó que luego de desconectar la plataforma de mensajes de su celular el miércoles a la madrugada, ayer volvió a conectarse, pero no recibió respuestas de parte de Jessica.

En diálogo con PERFIL, la mujer aseguró que “por el momento no tengo ninguna novedad sobre Jessica. Estamos esperando algún dato al respecto”.

Consultada sobre qué pudo haber pasado, Fanny explicó: “No entiendo qué pasó. No discutimos ni nada. Ella no tiene amigos en la provincia para que pudiera irse. Toda su vida vivió en Belgrano”.

Mientras tanto, ayer se llevó a cabo una marcha frente al colegio Julio Argentino Roca, del barrio porteño. Allí, familiares y amigos de Jessica se reunieron para pedir su aparición.

Tal como ocurre en estos casos, la iniciativa se tomó debido a la falta de novedades del paradero de Jessica.

Apenas se conoció su desaparición, se supo que un hombre aseguró haber visto a la adolescente, en la zona de Don Bosco.

Por este motivo, la madre se dirigió hacia esa zona del Gran Buenos Aires e intentó realizar la denuncia por averiguación de paradero.

Mientras tanto, se analizó el celular de la joven con el objetivo de saber sus movimientos luego de haber sido vista por última vez este martes 7 de julio en el barrio porteño de Belgrano, cuando salió de su casa con destino a clases y nunca volvió.