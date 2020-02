La Justicia indagará a Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, los dos rugbiers que se encuentran en libertad

Noticias Relacionadas La última selfie de los rugbiers tras asesinar a Fernando Báez Sosa

Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, los dos imputados liberados y acusados como partícipes necesarios del asesinato de Fernando Báez Sosa, se presentarán este jueves 20 de febrero ante la Fiscalía de Villa Gesell, luego de la declaración de los otros ochos rugbiers de este miércoles.

Aunque estaban citados en para las 8:30, se espera que las declaraciones de Guarino y Milanesi comiencen al mediodía en la Unidad Fiscal 6 de Villa Gesell frente a la Fiscal Verónica Zamboni, cuestionada por la defensa a cargo de Hugo Tomei. Según el sitio Villa Gesell Portal, en esta oportunidad el letrado defensor no habría llamado al juez David Mancinelli para presenciar las declaraciones, como sí lo hizo ayer.

Tras 12 días de encierro en el penal de Dolores, Guarino y Milanesi obtuvieron libertad días atrás, pero no fueron desvinculados del proceso judicial y aún están acusados como “partícipes necesarios”. Su declaración tendrá importancia y se cree que seguirán la misma estrategia que intenta que la fiscal no tenga la voluntad de indicar que vuelvan a la cárcel.

Este miércoles los otros ocho rugbiers acusados de ser coautores del asesinato de Fernando Báez Sosa cuestionaron a la fiscal Verónica Zamboni y sostuvieron que no saben de qué se los acusa. Trascendió que los imputados se quejaron de aparentes errores procesales que habría en el expediente y afirmaron que no declararon porque nunca les informaron la acusación.

Además, los imputados se negaron a declarar sobre el hecho en sí, y refirieron estar presionados por la prensa y por los presos. Los imputados de ser coautores del crimen habrían aprovechado la audiencia para decir que nunca se les notificó sobre la acusación ni se les dieron detalles del hecho que se les imputaba.

"Primero quiero saber si todo eso es lo que se me tenía que leer desde el primer día, que a mí no me explicaron nada el primer día, nos tuvieron ahí parados todos juntos sin explicarnos nada. Lo único que se nos explicó es que la noche anterior se le había entregado a una familia un pibe en un cajón... Nosotros no sabíamos nada. Y al no saber nada, nunca tener un antecedente penal, nosotros confiamos en la Justicia y después nos dimos cuenta que la fiscal nos mintió en la cara", dijo Máximo Thomsen en su declaración.

El crimen de Fernando Báez Sosa ocurrió el sábado 18 de enero a la salida del boliche "Le Brique" en la avenida 3 y Paseo 102, en pleno centro de Villa Gesell. El joven estudiante de Derecho fue atacado a golpes de puño y patadas que le provocaron la muerte. Tras el ataque, una chica de 17 años llamada Virginia intentó practicarle al adolescente Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), pero no logró salvarle la vida.

