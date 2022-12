La “abuela la la la” ya se convirtió en un símbolo de todos los argentinos y los festejos tras cada partido ganado de la Selección. En ese sentido, la mujer explicó por qué no mira los partidos, algo que se convirtió en cábala, envió un mensaje para Lionel Messi a dos días de la Final y aseguró que “adoptó” a los hinchas.

A través de su cuenta de Twitter, la señora expresó: “Gracias por tan lindos mensajes, la vida no me dio la oportunidad de tener nietos. Un mensaje amoroso de esta mañana decía que soy la abuela de muchos argentinos. Estoy muy emocionada”.

El mensaje de la "abuela la la".

Pese a que es conocida como “abuela la la la”, su nombre es Cristina, vive en Liniers y no ve los partidos de la Selección. En una entrevista con TyC Sport, contó que no sigue los enfrentamientos porque “se pone muy nerviosa”.

De igual forma, al escuchar los bocinazos o los gritos de sus vecinos agarra el control remoto, hace zapping y se emociona al ver a Messi con los brazos extendidos. Por esto mismo, aprovechó la oportunidad y envió un mensaje al capitán del equipo nacional.

“Messi que Dios te dé toda la iluminación posible y al aquero (Emiliano “Dibu” Martínez) también que esté más iluminado que nunca para atajar esos penales, a los que esperemos no llegar”, aseguró.

En otro momento, dijo que Messi “es bueno en todo sentido”, por lo que indicó: “Si lo tengo enfrente, creo que me desmayo”.

La "abuela la la la la la" se sumó otra vez a los festejos en Liniers por el triunfo de Argentina

“Abuela la la la”, el hit del Mundial

Cristina narró cómo comenzó la euforia por ella en el torneo que llevó a cientos de personas a la puerta de su casa tras la victoria ante Croacia.

“En el segundo hicimos un gol, yo salí hasta la reja con un solerito y después me crucé. Ahí ya quedé acá, fichada para volver a salir”, relató la señora a quien le cantan “Abuela la la la”.

En ese sentido, la mujer contó: “Fuimos ganadores y no me contenía nadie. Yo ya soy explosiva, yo soy así. En el otro me fui por el alargue y por los penales, doble sufrimiento pero gracias a Dios que tenemos un arquerazo como en el '78, que yo ya pase dos Mundiales para mi este es el tercero. Tuvimos a Goyco, a Fillol y este es un capo también. Yo más que feliz”. Además, la señora que se volvió viral reveló que es hincha de Boca, como su papá.

RdC / MCP