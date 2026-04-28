La Ciudad de Buenos Aires lanza un curso gratuito de inteligencia artificial para todos

En un contexto donde la inteligencia artificial (IA) se consolida como una herramienta clave en múltiples ámbitos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó “IA para todos”, un programa de formación gratuito orientado a quienes buscan dar sus primeros pasos en el uso de estas tecnologías.

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La iniciativa, impulsada por la Agencia de Habilidades para el Futuro, dependiente del Ministerio de Educación porteño, apunta a democratizar el acceso a herramientas digitales que ya forman parte de la vida cotidiana y del mercado laboral.

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Según explicó la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel, el desafío actual no es solo incorporar tecnología, sino formar ciudadanos capaces de comprenderla y utilizarla de manera crítica. En ese marco, la IA aparece como un recurso estratégico para potenciar el aprendizaje y la empleabilidad.

Cómo es el curso gratuito de IA: modalidad, duración y contenidos

El programa “IA para todos” propone una capacitación 100% online, gratuita y autogestionada, diseñada para adaptarse a distintos ritmos de aprendizaje. La duración estimada es de entre 12 y 15 horas, aunque cada participante puede avanzar según su disponibilidad.

El recorrido formativo está organizado en cuatro módulos principales:

- Primeros pasos con IA: introducción a los conceptos básicos

- Resolver tareas con IA: uso práctico en actividades cotidianas

- Crear con IA: generación de contenidos y soluciones

- Usar IA con criterio: enfoque ético y responsable

Cada unidad incluye videos breves, guías paso a paso y ejercicios prácticos, con el objetivo de trasladar los conocimientos a situaciones reales, tanto personales como laborales.

Para qué sirve aprender inteligencia artificial en la vida diaria

Uno de los ejes centrales del programa es mostrar cómo la IA aplicada puede integrarse en tareas concretas del día a día. Desde organizar agendas y optimizar tiempos hasta generar textos, analizar información o mejorar procesos de estudio, la formación busca brindar herramientas útiles y accesibles.

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En esa línea, el director de la Agencia, Gustavo Álvarez, destacó que el objetivo es que cualquier persona, sin importar su experiencia previa, pueda incorporar habilidades digitales clave para el presente y el futuro del trabajo.

Educación digital y empleo: el foco en las habilidades del futuro

El lanzamiento de “IA para todos” se inscribe en una estrategia más amplia de formación en habilidades tecnológicas, impulsada por el Gobierno porteño. La Agencia de Habilidades para el Futuro viene ampliando su oferta con propuestas que abarcan desde niveles iniciales hasta programas más avanzados.

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Entre ellos se destacan iniciativas como Talento Tech y los cursos del Centro de Simulación, orientados a perfiles con mayor experiencia. En contraste, este nuevo programa apunta a un público general, sin conocimientos técnicos previos.

Acceso a la inteligencia artificial: una apuesta a la inclusión digital

Con esta propuesta, la Ciudad busca reducir la brecha digital y facilitar el acceso a herramientas que ya están transformando el mundo del trabajo, la educación y la vida cotidiana.

El enfoque inclusivo del programa refuerza la idea de que la inteligencia artificial no es solo un recurso para especialistas, sino una tecnología que puede ser comprendida y utilizada por cualquier persona, siempre que cuente con las herramientas adecuadas.

En un escenario donde la digitalización avanza de forma acelerada, iniciativas como “IA para todos” marcan un paso clave hacia una ciudadanía más preparada para los desafíos tecnológicos del presente y del futuro.