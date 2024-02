¿La edad ya no importa? una encuesta global relevó nuevas ideas sobre los deseos románticos de hombre y mujeres

Hace pocos días tuvo lugar una fecha clásica romántica: un nuevo "Día de los Enamorados". Pero entre el derroche de marketing una encuesta realizada por una popular app de dating, registró indicios de cambios sociales llamativos en la sempiterna búsqueda de compañeres afectivos.

En efecto, la app Bumble –una de las opciones más populares en el mundo de las aplicaciones de citas y de encuentros online– realizó una encuesta global entre 26849 usuarios registrados en el sitio. Y les hizo preguntas sobre sus expectativas, deseos y visiones sobre el amor y las relaciones para el año que comienza.

Repasando los resultados del informe "Dating Trends 2024" surgen varios datos interesantes. Por ejemplo, la modernidad líquida y el no saber qué se quiere parece estar cediendo cuando casi la mitad del total de los encuestados (el 49%), afirmó tener una visión clara de lo que quieren en sus vidas románticas para los próximos meses.

Edad y relaciones: otro prejuicio sexual

En ese "saber", uno de los puntos llamativos está en la edad: el 63% de los encuestados aseguró que para ellos, la edad de su pareja prospectiva ya no es un factor decisivo a la hora de armar una cita.

De hecho, 2 de cada 3 personas respondieron que "la edad no es un factor decisivo para conocer de manera romántica a alguien". Y abriendo estas respuestas por género parece comenzar a agrietarse uno de los bastiones históricos del patriarcado: la diferencia etaria entre el hombre y la mujer. Parece que en el 2024 más de la mitad de las féminas (el 59%) afirmó que "ahora estoy más dispuesta a salir en citas con personas menores que yo". Y el peso de la mirada del otro también pareciera comenzar a ceder: el 35% de las mujeres afirmaron que "han dejado de juzgar las relaciones con diferencia de edad durante el último año".

Compromiso y militancia

Se asocia a la sociedad del XXI, con un momento particularmente egoísta y personal. Pero el trabajo encontró que los solteros esperan que sus parejas no solo se preocupen, sino que también se involucren activamente en causas sociales. Así 1 de cada 4 personas eligió la opción "es fundamental que mi pareja participe activamente en causas políticas y sociales". Y coincidió en que "esto hace a los prospectos más atractivos".

Por eso no resulta nada raro ver en los perfiles de los usuaries argentinos que buscan pareja descripciones tales como "Si sos K poné X" o "Si votaste globitos, pasá de largo". Por supuesto algunos ya advierten de entrada: "No me interesa la política"

Otro tema que no podía dejar de ser consultado es el sexo. Para muchos, y especialmente entre mujeres, parece que la atracción se centra en un aspecto clave: la intimidad emocional. El 32% de los solteros dijo querer encontrar seguridad, protección y comprensión, y creen que la "intimidad emocional" es ahora más importante que el sexo y que –incluso la conexión física–. Más de 3 de cada 4 mujeres (el 78%) dijo que "es fundamental que mi pareja comprenda tanto la intimidad emocional como la física".

La masculinidad tradicional también sigue avanzando su estado evolutivo. Así, uno de cada cuatro varones (25%) afirmaron "haber cambiado activamente su comportamiento, volviéndose más vulnerables y abiertos con las personas con las que están saliendo".

La encuesta también mostró la consolidación en el deterioro de la institución matrimonial. Casi 3 de cada 4 mujeres (el 72%) dijo estar buscando una relación a largo plazo y solo 1 de cada 5 (23%) aseguró buscar "casamiento". Aunque este deterioro exista, las presiones –limitadas– aún subsisten: el 16% dijo tener que evitar conscientemente a amigos y familiares que los acosan sobre este tema.

Amor al Deporte

Un último tema que asoma en el 2024 es la importancia asignada al deporte como elemento común de una potencial pareja. Sí: el 31% de los solteros afirmó que el amor compartido por el deporte se ha convertido en un "must-have" del compañero. Esta obsesión está, incluso, generando nuevas opciones de citas, una que el 24% de las personas encuestadas dijo que "que asistir a eventos deportivos juntos es importante, especialmente entre los más jóvenes que pertenecen a la Generación Z y a los Millennials".

Para todos los gustos: Sugar Daddies y Babies

El fenómeno de parejas altamente discordantes en la edad de los integrantes creció a punto tal que ya tiene su propia app de encuentros. Y, según las estadísticas que ofrecen, a unos cuantos argentines la propuesta les interesó. A punto tal que la app declara tener, en nuestro país, alrededor de 160 mil Sugar Daddies y Babies registrados en su base de datos para hacer “sugar dating”.

Claramente este fenómeno no es nuevo y se lo observa desde hace décadas, pero la divulgación tecnológica llevó a que hoy haya apps especializadas en Sugar Dating. En concreto involucra a personas mayores solventes económicamente (Sugar Daddies, generalmente varones) y compañeros/as más jóvenes (usualmente mujeres) en busca de experiencias (Sugar Babies).

De acuerdo a la aplicación alemana pionera en esta temática “MySugarDaddy”, que apadrina a la versión local, la Argentina está en el Top Five de países de América Latina con mayor cantidad de miembros activos. La delantera la llevan Brasil y Perú y se alinean luego Colombia, Chile y México. Otro dato demográfico es que entre los usuarios de esta aplicación hay una llamativa -o no tanto- diferencia de género: 69% son mujeres y 31% varones. No es tanta la sorpresa el analizar las principales ciudades en dónde residen sus miembros: Buenos Aires y Córdoba.

Atreverse: la irrelevancia de la edad en el romance

Por Javier Tuirán, Director de Comunicación de Bumble para Latinoamérica

La pregunta de si la edad importa en una relación ha sido motivo de debate durante muchos años y en el fascinante mundo de las citas románticas a menudo nos encontramos atrapados en un red de prejuicios ¿realmente deberíamos dejar que un número defina nuestro éxito en la vida o de nuestra próxima experiencia amorosa?

Las personas, especialmente las mujeres, continúan sintiendo una presión constante en cuanto a lo que es tradicionalmente aceptado por la sociedad sobre la edad para tener pareja, hijos, casarse, etc. Siendo la Generación Z (51%) y los Millennial (42%) quienes menos se sienten tentados a cumplir con estos mandatos y de hecho, 1 de cada 3 encuestados (30% y 29% respectivamente) de estas dos generaciones solo salen con personas que compartan su misma visión relajada sobre las edades y los deseos de “formar familia”. Algo está cambiando y son las nuevas generaciones las que lideran dicho cambio.

¿Y en cuanto a las edades de los protagonistas de la cita? Si el amor no tiene fecha de caducidad ¿Por qué deberíamos limitarnos a rangos etarios si es mucho más importante la conexión emocional, la compatibilidad de valores y la comprensión mutua? Cada individuo es único y la madurez emocional no siempre está ligada a la edad cronológica y eso vale tanto para la búsqueda de pareja, como para mitigar el peso de lo que la sociedad nos exige para cada edad.

La buena noticia es que según la última encuesta que realizamos para casi la mitad de los hombres y las mujeres (46%), la edad es simplemente un número y no determina el éxito de una pareja. A nivel general, las personas están más abiertas a tener citas con alguien mayor o menor. A 6 de cada 10 mujeres (59%) saldrían con alguien menor y 8 de cada 10 (82%) hombres están dispuestos a salir con mayores.

Además, no solo ha cambiado la iniciativa para buscar citas con personas de diferentes edades, sino también la percepción y opinión sobre esto. Un 34% de los encuestados afirmaron que durante el último año, se han vuelto menos críticos con otras personas que están saliendo con alguien considerablemente mayor o menor.

En conclusión, este 2024 se abre una nueva era del dating donde la edad no debería ser un factor determinante y donde podemos liberarnos de las restricciones impuestas por las expectativas sociales, para abrir la puerta a oportunidades emocionantes y a relaciones más auténticas. El amor florece donde la conexión es real, sin importar la edad que figure en el reloj de la vida.