La ministra porteña de Educación celebró el nuevo control de seguridad facial para niños en Roblox

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, celebró la implementación del control facial de identidad en la plataforma de videojuego para niños Roblox. La restricción ya se aplicaba en países como Australia, Nueva Zelanda y los Países Bajos, y en enero se esperaba que comenzara a funcionar en el resto del mundo.

Roblox, una plataforma con más de 150 millones de usuarios activos diarios, debió lanzar esta medida para limitar la interacción entre menores y adultos desconocidos para prevenir el abuso sexual infantil.

La iniciativa surgió tras una creciente presión legal y mediática por denuncias de captación y abuso de menores a través del juego online. En Estados Unidos, la compañía enfrenta múltiples demandas que la acusaron de facilitar el contacto entre adultos y usuarios jóvenes debido a fallas en sus controles de seguridad y verificación en la plataforma.

En la Ciudad de Buenos Aires, de hecho, el Ministerio de Educación ya había dispuesto el bloqueo a Roblox desde todas las redes escolares porteñas, luego de que las familias de una escuela pública reportaron un presunto caso de grooming ocurrido fuera del ámbito institucional. Córdoba y Misiones también aplicaban restricciones al videojuego.

Cómo funciona el nuevo control

El eje central del nuevo programa es un sistema de verificación facial de edad que clasifica a los jugadores en seis rangos etarios: menores de 9 años, de 9 a 12, de 13 a 15, de 16 a 17, de 18 a 20 y mayores de 21. A partir de esta segmentación, los usuarios menores solo podrán comunicarse con personas de su misma franja de edad o de grupos cercanos, lo que restringe drásticamente las posibilidades de contacto con adultos desconocidos.

Roblox aclaró que las imágenes y videos utilizados para la verificación no serán almacenados, y destacó que se trata de la primera vez que una plataforma de juegos masiva exige comprobaciones de edad para permitir interacciones entre usuarios. Estas políticas se alinean con las nuevas exigencias del Reino Unido para sitios de contenido adulto bajo la Ley de Seguridad en Línea.



