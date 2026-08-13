La Unesco amplió su lista de Patrimonio Mundial con 25 sitios históricos y naturales

La Unesco incorporó 25 nuevos sitios a la Lista del Patrimonio Mundial, entre ellos las playas del desembarco de Normandía, el monte Olimpo, antiguas capitales japonesas, fortalezas medievales, reservas naturales y paisajes vinculados con la historia colonial. Las inscripciones fueron aprobadas durante la 48ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial, celebrada en Busan, Corea del Sur.

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La nueva selección está compuesta por 19 sitios culturales, cinco naturales y uno mixto, reconocido tanto por sus valores históricos como ambientales. Todas las incorporaciones fueron adoptadas por consenso dentro del organismo encargado de aplicar la Convención del Patrimonio Mundial de 1972.

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La edición de 2026 también representó un acontecimiento histórico para África: Comoras, Santo Tomé y Príncipe y Sudán del Sur consiguieron inscribir sus primeros bienes. De esta manera, los tres países pasaron a formar parte del registro internacional de lugares considerados de “valor universal excepcional”.

Las playas del Día D y otros sitios históricos de Europa

Uno de los reconocimientos más destacados correspondió a las playas del desembarco del Día D en Normandía, Francia. El sitio comprende seis sectores distribuidos a lo largo de aproximadamente 80 kilómetros de costa: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword, además de Pointe du Hoc. En esos lugares comenzó, el 6 de junio de 1944, la operación militar aliada que abrió el camino para la liberación de Europa occidental durante la Segunda Guerra Mundial.

El conjunto conserva casamatas, baterías de artillería, puestos de control de fuego y otros restos del Muro Atlántico alemán, junto con rastros de los campos de batalla y espacios conmemorativos como el Cementerio Estadounidense de Colleville-sur-Mer. Francia también sumó las Fortalezas Reales Capetianas del Languedoc, integradas por Carcasona y otras siete fortificaciones levantadas sobre posiciones rocosas estratégicas.

Entre las nuevas incorporaciones europeas se encuentran además el Centro Modernista de Gdynia, en Polonia; los teatros italianos de tipo condominio de los siglos XVIII y XIX, distribuidos en Emilia-Romaña, Las Marcas y Umbría; y las Aalto Works, en Finlandia. Este último conjunto reúne 13 edificios y complejos vinculados con Alvar Aalto, Aino Marsio-Aalto, Elissa Aalto y sus colaboradores.

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La obra finlandesa incluye el Sanatorio de Paimio, el Ayuntamiento de Säynätsalo, la Casa Aalto y el Finlandia Hall de Helsinki. La Unesco valoró la contribución de esos edificios al desarrollo de una arquitectura moderna centrada en la relación entre las personas, los materiales, la funcionalidad y el entorno.

El monte Olimpo fue declarado Patrimonio Mundial mixto

La región ampliada del monte Olimpo, en Grecia, fue el único sitio clasificado como mixto en 2026. Su territorio se extiende desde sectores próximos al mar Egeo hasta las cumbres de la montaña, entre ellas Mytikas, el punto más alto de Grecia, situado a 2.918 metros sobre el nivel del mar, según la descripción oficial del sitio.

El reconocimiento contempla su biodiversidad, sus formaciones de piedra caliza, gargantas, circos glaciares y especies vegetales endémicas. Al mismo tiempo, protege el vínculo cultural de la montaña con la mitología griega: a través de las obras atribuidas a Homero y Hesíodo, el Olimpo quedó establecido como la morada de los dioses y como uno de los grandes símbolos de la civilización helénica.

Dentro de Europa, Dinamarca obtuvo la inscripción de los fósiles de peces óseos del Limfjord occidental, conservados en los acantilados de Hanklit y Knudeklint. Los restos permiten estudiar la diversificación de los peces modernos después de la extinción masiva del final del Cretácico y las respuestas de distintas especies a los cambios climáticos ocurridos durante el Eoceno temprano.

Asuka, Fujiwara y Jingdezhen: los nuevos sitios de Asia

Japón incorporó las antiguas capitales de Asuka y Fujiwara, un conjunto de 19 componentes arqueológicos situado al sur de la cuenca de Nara. Los sitios incluyen palacios, dependencias administrativas, templos budistas y tumbas monumentales correspondientes a las capitales de Asuka, desarrollada entre 588 y 694, y Fujiwara, entre 694 y 710.

Estos vestigios documentan la formación de un Estado centralizado inspirado en el sistema jurídico chino conocido como ritsuryō. Fujiwara-kyo fue, además, la primera capital japonesa construida a gran escala mediante un trazado urbano en cuadrícula y ejerció influencia sobre las posteriores ciudades imperiales de Nara y Kioto.

China sumó los sitios de la industria artesanal de porcelana de Jingdezhen, donde se conserva la evolución de una tradición productiva desarrollada entre los siglos X y XIX. El conjunto comprende áreas de extracción de materias primas, rutas de transporte, hornos, talleres, asociaciones comerciales y restos del antiguo Horno Imperial.

La inscripción reconoce tanto las innovaciones técnicas —como la combinación de caolín y piedra de porcelana— como el alcance mundial de las piezas fabricadas en Jingdezhen. Su porcelana azul y blanca se convirtió en una mercancía de enorme valor comercial y en uno de los símbolos internacionales de la cultura china.

Asia también incorporó el sitio budista de Sarnath, en India, donde la tradición sostiene que Buda pronunció su primer sermón; las fortificaciones del castillo de Alamūt, en Irán; las mezquitas excavadas en roca y lugares sagrados de Mangystau, en Kazajistán; el templo Wat Phra Mahathat Woramahawihan, en Tailandia; y la arquitectura modernista de Taskent, en Uzbekistán.

En Mongolia fueron reconocidos ocho complejos funerarios pertenecientes a la nobleza xiongnu, una confederación de pueblos nómadas que formó un poderoso imperio entre el siglo III antes de Cristo y el siglo II de nuestra era. Las tumbas, acompañadas por enterramientos secundarios y estructuras ceremoniales, proporcionaron armas, herramientas, carros, arreos de caballos y otros objetos capaces de revelar aspectos de su organización social.

Comoras, Santo Tomé y Príncipe y Sudán del Sur ingresaron a la lista

El primer sitio de Comoras está formado por las medinas de los sultanatos históricos, seis ciudades surgidas a partir de núcleos urbanos que comenzaron a desarrollarse, al menos, desde el siglo XI. Su arquitectura refleja el intercambio entre las culturas del archipiélago y las sociedades conectadas por las rutas comerciales y migratorias del océano Índico.

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Santo Tomé y Príncipe ingresó mediante las Roças de Santo Tomé y Príncipe, seis antiguas plantaciones coloniales dedicadas principalmente al café y al cacao. La inscripción incluye Monte Café, Água Izé, Diogo Vaz, São João, Sundy y Belo Monte, donde se combinaron terrenos agrícolas, infraestructura industrial, viviendas y servicios sociales.

La Unesco señaló que estos complejos permiten comprender el funcionamiento de un sistema agroindustrial colonial basado en la migración y el trabajo forzados entre finales del siglo XIX y mediados del XX. El reconocimiento no solo contempla su arquitectura, sino también la memoria de las personas trasladadas para sostener la producción de materias primas después de la abolición formal de la esclavitud.

Sudán del Sur consiguió su primera inscripción con el Paisaje Migratorio de Boma-Badingilo, que abarca los parques nacionales de Boma y Badingilo y las sabanas, humedales y llanuras aluviales circundantes. El territorio sostiene una de las mayores migraciones de mamíferos terrestres del mundo, protagonizada por una población estimada de seis millones de antílopes kob de orejas blancas, tiang y gacelas de Mongalla.

Los cinco nuevos sitios naturales de la Unesco

Además de Boma-Badingilo y los fósiles del Limfjord, la lista de bienes naturales incorporó la Reserva Marina de Áqaba, en Jordania; Wadi Wurayah, en Emiratos Árabes Unidos; y el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Okefenokee, situado entre Georgia y Florida, en Estados Unidos.

Okefenokee protege uno de los mayores y más intactos ecosistemas de la llanura costera norteamericana. Su mosaico de pantanos, sabanas y bosques está modelado por la interacción permanente entre el agua, el fuego, la vegetación y la fauna. La reserva también conserva sectores de sabana de pino de hoja larga, un ambiente del que subsiste menos del 3% de su extensión histórica.

La Reserva Marina de Áqaba comprende arrecifes de coral, praderas marinas y arrecifes mesofóticos del extremo norte del mar Rojo. Sus corales presentan una destacada resistencia térmica, desarrollada durante miles de años frente a temperaturas elevadas, alta salinidad y episodios de calentamiento marino.

Wadi Wurayah, por su parte, representa uno de los principales refugios de biodiversidad de Emiratos Árabes Unidos. El área alberga más de mil especies registradas de flora y fauna, incluidas especies amenazadas adaptadas a las montañas y a las condiciones áridas de la península arábiga.

La lista completa de los 25 nuevos sitios declarados en 2026

Los 19 bienes culturales son las Aalto Works de Finlandia; el castillo de Alamūt y sus fortificaciones de Irán; los teatros de la Amazonia brasileña; Sarnath, en India; las capitales de Asuka y Fujiwara, en Japón; las playas del Día D y las fortalezas capetianas del Languedoc, en Francia; el centro modernista de Gdynia, en Polonia; Jingdezhen, en China; los castillos del monte Amel, en Líbano; los sitios sagrados de Mangystau, en Kazajistán; Sebastia, en Palestina; la arquitectura modernista de Taskent; los cementerios xiongnu de Mongolia; las medinas de Comoras; las roças de Santo Tomé y Príncipe; los teatros de condominio de Italia; Sidi Bou Saïd, en Túnez; y Wat Phra Mahathat Woramahawihan, en Tailandia.

Los cinco bienes naturales son Áqaba, Boma-Badingilo, Okefenokee, los fósiles del Limfjord occidental y Wadi Wurayah. La región del monte Olimpo completa la selección como único patrimonio mixto.