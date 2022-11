Le secuestraron su remis en 2021 y ahora lo encontró manejado por una funcionaria provincial

Un remisero de Resistencia, Chaco, denunció que una funcionaria provincial se apropió de su Renault Sandero que la Justicia le había secuestrado en 2021. Fue el propio chofer quien identificó su automóvil y lamentó: "Le cambiaron las cuatro ruedas, el paragolpe... andan como si nada”.

A Ramón Antonio Romero de 42 años le secuestraron el vehículo en septiembre de 2021 cuando agentes policiales hallaron un paquete de estupefacientes dentro. Sin embargo, Romero vio que una funcionaria provincial y su secretario manejaban su auto a pesar de que continúa a su nombre.

Fue el lunes por la mañana cuando un familiar de Romero lo alertó de haber visto su Renault Sandero, circulando por calles Perón y Vedia de Resistencia y esa misma tarde el propio dueño del auto se cruzó con su antiguo remis. Quien manejaba su supuesto vehículo era la directora provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente (DIPROPETI), Nélida Beatriz Maldonado, y su secretario.

En diálogo con 3500noticias, Romero dijo: "Desconocíamos por qué estaba circulando, puede ser un mellizo, puede ser que alguien se lo dio (a la funcionaria); a mi abogada no se le informó nada, nunca fue a remate. Nunca le informaron que cedieron a un estamento público, como dice la señora esta".

Y agregó: "Yo me fui, crucé la moto delante del auto, que estaba estacionado y le pedí que me exhiban la documentación de por qué ellos estaban andando, y la tipa se me reía, se me burlaba. Y ella ahora fue y me denunció como que nosotros la patoteamos. Nosotros nunca la insultamos -ahí tenés el video- porque ellos muestran un video sin audio diciendo que nosotros la insultamos, que supuestamente le pegamos al hijo, todo un problema hizo".

En el video filmado por el hermano se ve al hombre decirle a la funcionaria que "no puede andar por la vía pública" porque es de su hermano y "está secuestrado".

Según Romero el vehículo patente NZX 629 fue modificado: "Miren, le cambiaron las cuatro ruedas, le cambiaron el paragolpes. Andan como si nada, paseando en un auto que no les pertenece".

Romero contó al citado medio que la funcionaria y su secretario se dieron a la fuga con el vehículo. "Chocan mi moto y la tumban y chocan a mi vecino que es un policía retirado y tiene lesiones en el brazo. Fuimos a hacer la denuncia, fuimos a medicina legal con mi vecino, y ellos ahora son las víctimas. (...) Ellos se dieron a la fuga porque no me quisieron exhibir los papeles. Es más, me amenazó ella a mí, que 'vas a ir preso', que 'vos sos narco', que 'por narco te sacaron el auto y ahora es mío'".

La causa del secuestro del vehículo

La causa de secuestro del vehículo se encuentra en el Juzgado Federal N°1 de Resistencia a cargo de la jueza Zunilda Niremperger. Cuando se secuestró el vehículo fueron detenidos los sospechosos y tres días más tarde el remisero quedó en libertad. "Se comprobó que yo era remis nomás", aseguró.

Según el informe del Registro del Automotor N°1 de Resistencia citado en el medio Diario Chaco, Ramón Antonio Romero todavía es el propietario del Renault Sandero y el vehículo no posee denuncia de compra, de venta, de robo, inhibiciones, medidas judiciales, prenda, ni afectaciones.

Otra versión de los hechos

En el programa radial Alerta Urbana compartieron un mensaje anónimo en el que relataban un versión diferente de los hechos.

"Junto a la directora de un área del Ministerio de Gobierno nos encontrábamos viniendo a bordo de un vehículo donado por el Juzgado Federal; el mismo secuestrado en el año 2014 en una causa de narcotráfico impuesta al señor Romero Ramón Antonio de Villa Río Negro. Cuando nos encontrábamos volviendo de una reunión, un grupo de personas pertenecientes a esta banda narco (…) nos cierran el paso en plena avenida Sabín al 1800, con tres motos. Estas mismas personas amenazaron de muerte a la directora del área exigiendo la entrega del vehículo, pidiendo que bajemos del mismo y hasta forcejeamos la puerta del rodado. No conforme con eso agarraron a golpes de puño a un joven en la vía pública, que se encontraba con su hijo de tan sólo tres años y su señora", contaba el texto.

RB/ff