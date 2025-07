A poco más de dos meses de la muerte del papa Francisco, un grupo de reconocidos periodistas que lo entrevistaron a lo largo de su pontificado se reunió para repasar su legado espiritual, político y comunicacional. El encuentro se desarrolló en la Universidad Nacional de Lanús y reunió testimonios en primera persona sobre Jorge Bergoglio, el primer pontífice latinoamericano.

El Aula Magna "Bicentenario" fue escenario del conversatorio titulado "Entrevistando a Francisco para conocer su vida y pensamiento", donde participaron Jorge Fontevecchia (Editorial Perfil), Daniel Hadad (Infobae), Bernarda Llorente (ex Télam), Elisabetta Piqué (La Nación) y Gustavo Sylvestre (C5N), todos periodistas que dialogaron con el Papa en distintos momentos de su vida.

La charla estuvo moderada por el Padre Máximo Jurcinovic, director de prensa del episcopado argentino, y fue impulsada por Unidos por Francisco, una organización integrada por figuras del sindicalismo, la política, el mundo académico y social. La intención fue mantener viva la palabra del Papa y reflexionar sobre su influencia espiritual en los debates contemporáneos.

“Nos convoca el sentimiento profundo de mantener viva la voz de Francisco, una voz que con claridad y valentía sigue interpelando al mundo contemporáneo. En tiempos donde, como él mismo señalaba, vivimos en un mundo desordenado y confuso, su palabra emerge con mucha fuerza como una brújula ética, clara, valiente y, sobre todo, sin eufemismos”, expresó el rector de la UNLa, Daniel Bozzani.

Jorge Fontevecchia comenzó su intervención remarcando que su entrevista con Francisco "fue una conversación de un agnóstico con un Papa", pero también le agradeció al catolicismo por haberlo acercado al periodismo desde joven. Según sus palabras, gracias a que su padre tenía una imprenta y la Iglesia contrataba servicios de impresión, desde chico tuvo contacto con lo religioso.

En este sentido, el presidente de Editorial Perfil resaltó que Francisco "trascendió a la Iglesia, fue un líder mundial. Era, sin dudas, un político. Sabía qué decirle a cada uno para que se fuera contento”. Y añadió: “Todos salimos de ahí sintiéndonos los mejores. Tenía un gran manejo del poder".

Asimismo, destacó que Bergoglio aceptó sus condiciones para la entrevista, en la que le hizo 70 preguntas que él mismo eligió, y abordó asuntos que “le interesaban conocer en lo personal” y no tanto por cuestiones periodísticas. Además, trazó un paralelismo entre su rol como Arzobispo de Buenos Aires durante la crisis argentina de 2002 y su influencia espiritual tras su muerte.

"No me cabe ninguna duda de que hay un discurso ordenador que trasciende a los reportajes y que tiene que ver con la necesidad de recuperar un humanismo para el marco político argentino en general. Encuentro cierto paralelismo entre lo que le tocó hacer en el 2002, en vida, como arzobispo de Buenos Aires, y el papel que le va a tocar espiritualmente posmortem en la Argentina", sostuvo.

Francisco, el Papa metafísico

Por otra parte, Daniel Hadad señaló que todos los que estaban en el panel eran unos “privilegiados” por haber podido conversar con Francisco. "Yo hacía muchos años que no hacía una entrevista y cuando me enteré de que varios medios iban a visitarlo, tomé egoístamente la decisión de hacerla yo por el placer de hablar con él, cosa que había hecho muchas veces, pero antes de que fuera Papa", relató.

Al recordar cómo se preparó para esa entrevista, Hadad contó que investigó otros casos similares y encontró un video de una corresponsal mexicana a Juan Pablo II que duró 48 segundos. La mujer solo había podido preguntarle si estaba cansado por la gira y cuál era la expectativa en México. Por eso valoró que Bergoglio les haya dedicado “a cada uno mucho de su tiempo".

También reflexionó sobre la relación del Papa con la Argentina: "El Papa Francisco, seguramente, en la Argentina fue más juzgado que leído. Uno entraba a las redes sociales y veía a personas que lo llamaban ‘el Papa peroncho’, ‘el Papa K’ o ‘el Papa facho’, según cada opinión. Yo creo que él se quedó con las ganas de volver a la Argentina, pero no estaba seguro de si era el momento adecuado".

Luego, Hadad reveló que, al terminar la entrevista, tuvo una breve charla privada con Bergoglio y le preguntó por qué pedía que rezaran “bien” por él. “Porque hay algunos locos que vienen y lo hacen para que termine pronto mi Papado”, respondió el Sumo Pontífice. Al respecto, el periodista resaltó las reformas que Francisco impulsó en la Iglesia en cuanto a la homosexualidad, el divorcio y el celibato, y confió en que esa visión “va a crear una nueva doctrina o alguien va a seguir este camino”.

Las preguntas pendientes al papa Francisco

Durante su intervención, Bernarda Llorente sostuvo que "es muy importante en estos momentos que vive el país que se recuerden las enseñanzas de Francisco”. Además, señaló: “Era el ser más excepcional en términos planetarios, porque reunía muchas características únicas en una sola persona".

Por otra parte, la ex titular de Télam remarcó el mensaje del fallecido Papa “de que los jóvenes se comprometan y salgan de la indiferencia” y contó que uno de sus hijos, que estudiaba en Oxford, fue bautizado por él: "Tenía 22 años, o sea, era un grandote al que estaba bautizando, y Francisco lo hacía de la mejor manera. Lo que quería era sumar en la construcción de un mundo mejor".

Asimismo, Llorente opinó que su pensamiento "es muy actual", porque "lo fue actualizando permanentemente en estos 12 años de Papado”, “no porque cambiara su pensamiento, sino porque era un gran comunicador y capaz de usar herramientas modernas".

Desde Roma, Elisabetta Piqué relató que conoció a Bergoglio en 2001 y que, con el tiempo, desarrollaron una relación cercana. "Era una persona muy tímida, que no daba entrevistas. Me sorprendió cuando aceptó una mía en una de sus visitas al Vaticano". Además, contó que bautizó a sus dos hijos y que siempre tuvo gestos de cercanía: "Luego de que se publicara mi nota, me llamó para agradecerme".

"Si hubo un Papa que haya sido un mago de la comunicación, ese fue él. Por eso me impactó ver esa diferencia de cómo era antes", afirmó, y agregó que nunca se sintió intimidada al entrevistarlo, incluso ya siendo Papa. Además, reivindicó su mirada global: "En la Argentina fue muy incomprendido. Recuerdo cuando decían ‘qué tiene que ir a hacer a Papúa Nueva Guinea’. Bueno, yo recuerdo de ese viaje ver a los musulmanes arrodillarse para que los bendijera".

Gustavo Sylvestre, en tanto, sostuvo que “alguien debería hoy convocar nuevamente al diálogo, cuando en el país, sobre todo en la dirigencia política, reina el odio". Además, contó que recibió un mail del Papa en el que le dijo que le hubiera "gustado volver a la Argentina, sobre todo después del frustrado viaje del 2017", pero esa visita se canceló por las elecciones en Chile, para evitar influencias políticas.

Finalmente, Sylvestre reveló: "Durante el macrismo hubo algunos que quisieron transformarlo en el líder de la oposición y a muchos de ellos él les pidió que respetaran la institucionalidad".

