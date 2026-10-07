Los tres regalos que el plantel de Benín le entregó a Messi: el significado de la impactante estatuilla

En la previa de un encuentro histórico en el estadio Monumental, el capitán de la selección de Benín, Sessi D'Almeida, protagonizó un especial gesto de respeto hacia Lionel Messi al entregarle tres presentes conmemorativos durante el sorteo protocolar. El intercambio ocurrió minutos antes del inició del último partido del rosarino con la camiseta de Argentina.

Entre los obsequios que recibió el capitán destacó una particular estatuilla de bronce que despertó la curiosidad de los presentes. El objeto es una réplica representativa de las amazonas de Dahomey, un cuerpo militar integrado exclusivamente por mujeres que formó parte del Reino de Dahomey, en el actual Benín.

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Según detalló el seleccionado africano mediante sus canales oficiales, la figura simboliza la fuerza, coraje y valentía de aquellas mujeres que defendieron su territorio frente al avance colonial francés del siglo XIX.

Patrimonios, cartas a manos y el desarrollo de una noche histórica

Además de la escultura de las guerreras conocidas popularmente como Agojie, D'Almeida entregó una carta manuscrita elaborada conjuntamente por todos los integrantes del plantel africano.

El tercer objeto entregado en mano al diez albiceleste fue una rosa, completando una serie de presentes que combinaron reconocimiento deportivo e identidad cultural.

Lionel Messi se anotó en el marcador al convertir un gol de penal y brindar dos asistencias

Durante los noventa minutos reglamentarios, el partido concluyó con un triunfo por 3-0 a favor de combinado local. Lionel Messi se anotó en el marcador al convertir un gol de penal y brindar dos asistencias para las anotaciones de Nicolás Otamendi y Nicolás Paz.

Una vez concretado el pitazo final del árbitro Fernando Véjar, los futbolistas del plantel africano volvieron a acercarse al capitán argentino para saludarlo y tomarse unas fotografías junto a él.

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Con esta presentación, el rosarino cerró su registró oficial en el seleccionado argentino absoluto con una marca de 208 partidos, 126 goles y 68 asistencias. El trayecto internacional de atacante abarcó un período de 22 años de actividad y seis títulos conseguidos.

El evento concluyó con un show musical y un despliegue de drones en el cielo del estadio que generó repercusiones en las redes sociales debido un detalle técnico: una de las figuras luminosas representó al capitán pateando con la pierna derecha. Tras el espectáculo, el futbolista brindó unas palabras de despedida dedicadas al público presente y a la memoria de su padre.