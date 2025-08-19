El cielo nocturno se prepara para un fenómeno poco común y se trata de la Luna Negra. Aunque no es tan popular como los eclipses o las superlunas, este evento despierta gran curiosidad y tiene un significado especial dentro del calendario lunar.

¿Cuándo será la Luna Negra?

La Luna Negra ocurrirá el próximo 23 de agosto, según informó el sitio especializado StarWalk. Este fenómeno puede presentarse de dos formas:

Estacional : cuando hay una Luna Nueva extra en una temporada astronómica . Generalmente, cada temporada cuenta con tres, pero si ocurre una cuarta, la tercera recibe el nombre de Luna Negra .

Mensual: cuando en un mismo mes no se produce ninguna Luna Nueva. Esto solo puede suceder en febrero, ya que es el único mes más corto que un ciclo lunar.

Cómo observar la Luna Negra

Durante esta fase, la Luna se ubica frente a la Tierra mostrando su lado no iluminado, por lo que resulta invisible para los observadores. Sin embargo, los más atentos podrán notar la desaparición de estrellas que quedan ocultas tras su disco.

La ventaja de este evento es que ofrece los cielos más oscuros del mes, ideales para contemplar planetas, estrellas, la Vía Láctea y otros objetos de cielo profundo.

Fases principales de la Luna

La Luna atraviesa cuatro fases principales: Luna Nueva, Cuarto creciente, Luna Llena y Cuarto menguante. Entre ellas se intercalan cuatro fases menores: Luna creciente, Gibosa creciente, Gibosa menguante y Luna menguante.

Las fases principales se dan en momentos específicos, mientras que las menores duran en promedio 7,4 días, con cambios graduales en la apariencia del satélite.

