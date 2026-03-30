Marcelo Carbone asumió la presidencia de AEDBA tras la renovación de autoridades

La Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA) renovó el 26 de marzo de 2026 su conducción durante la Asamblea General Ordinaria, en la que además se aprobaron la memoria y el balance del último ejercicio. En ese marco, la entidad definió a sus nuevas autoridades para el próximo período. Según el comunicado oficial de la entidad, los socios designaron a Marcelo Carbone, representante de Crónica, como el nuevo presidente de la institución. La elección consolidó un esquema de representación que integra a los principales grupos de medios de la Capital Federal.



El cuerpo directivo quedó conformado por Eugenio Sosa Mendoza (Clarín) en la Vicepresidencia 1° y José Claudio Escribano (La Nación) en la Vicepresidencia 2°. Esta estructura buscó equilibrar el peso de las empresas editoras tradicionales con las nuevas demandas del mercado. La Secretaría de la organización quedó a cargo de Marcelo Capandeguy (Perfil), mientras que Luis Carlos Rodriguez (El Cronista) asumió el rol de Tesorero. La vocalía fue asignada a Carlos Azzariti (Página/12) y la sindicatura al Dr. Diego Garazzi.

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¿Qué objetivos planteó la nueva gestión de AEDBA?



La conducción ratificó su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y la sustentabilidad de la industria periodística. Los directivos señalaron que el actual escenario de transformación digital exige respuestas coordinadas ante los desafíos regulatorios globales.



Los editores destacaron la importancia de mantener una agenda común que fortalezca el rol institucional de los medios. "Resulta vital impulsar la profesionalización y el crecimiento del sector editorial en su vínculo con la sociedad argentina", afirmaron tras la asunción.



La entidad reafirmó su función como organización dedicada a representar los intereses de las empresas de diarios y revistas. La nueva comisión directiva enfatizó que la prensa libre y responsable constituye el eje central del desarrollo democrático en el país.



¿Cómo impacta la transformación digital en los diarios porteños?



La industria periodística enfrentó en el último ejercicio una aceleración de los cambios tecnológicos que alteraron el consumo informativo. AEDBA analizó durante la asamblea los mecanismos para garantizar la sustentabilidad económica de las redacciones ante el avance de las plataformas.



La gestión de Carbone buscará profundizar el diálogo con los sectores regulatorios para proteger la propiedad intelectual de los contenidos. La entidad sostuvo que la industria editorial debe adaptarse sin resignar la calidad ni el rigor fáctico que caracteriza a sus asociados.



El recambio de autoridades ocurrió en un contexto de reconfiguración publicitaria y nuevos modelos de suscripción digital. Los miembros de la asociación coincidieron en que la unión de las editoras es la única vía para negociar condiciones equitativas frente a los gigantes tecnológicos.



¿Quiénes integran la nueva comisión directiva de AEDBA?



La lista de autoridades incluyó a figuras de trayectoria en el periodismo argentino y la gestión empresarial de medios. La presencia de representantes de Clarín, La Nación, Perfil, Crónica, El Cronista y Página/12 garantizó la pluralidad de voces dentro de la cámara.



El rol de Capandeguy en la Secretaría y de Rodriguez en la Tesorería apunta a una administración técnica y eficiente. El síndico Garazzi tendrá la tarea de fiscalizar el cumplimiento de los estatutos durante este nuevo período institucional que se inicia en 2026.



La asamblea concluyó con un llamado a la unidad del sector para enfrentar la crisis de los insumos y los costos logísticos. Los editores recordaron que la Asociación de Editores de Diarios funciona como un bloque de presión legítimo ante normativas que afecten la libertad de prensa.



La profesionalización del sector fue otro de los ejes discutidos por los referentes de los medios durante la jornada. La nueva cúpula buscará generar espacios de capacitación que permitan a las empresas locales competir en el ecosistema digital global con herramientas innovadoras.



¿Qué rol cumple AEDBA en la sociedad argentina?



La organización se posicionó históricamente como un actor clave en la promoción del periodismo como servicio público. A través de sus comunicados, la asociación defendió la necesidad de marcos legales que no asfixien financieramente a las empresas periodísticas.



La defensa de los intereses de los socios implica gestiones ante organismos del Estado y organizaciones internacionales de prensa. La comisión liderada por Carbone mantendrá la línea de independencia editorial y rigor que fundamentó la creación de la asociación hace décadas.



El compromiso con la sustentabilidad de la industria se tradujo en planes de acción para mejorar la distribución y el alcance de las publicaciones. La asamblea validó estas estrategias como fundamentales para el crecimiento del sector en un mercado cada vez más fragmentado.



La nueva gestión de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires comenzó sus funciones de forma inmediata. Los directivos iniciaron el diseño de una hoja de ruta para el período 2026-2027 centrada en la viabilidad económica y el prestigio profesional.