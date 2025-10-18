Más jóvenes logran completar su ciclo de estudios secundarios

Finalmente, en un rubro educativo, la Argentina se sacó una buena nota: una investigación reciente comprobó que, en los últimos diez años, la cantidad de personas que logró finalizar su ciclo de estudios secundarios en el país experimentó un crecimiento importante.

La proporción de jóvenes de 25 a 30 años que obtienen su título secundario aumentó del 67% en 2014 al 74% en 2024.

Claro que persisten significativas desigualdades en esos resultados, tanto por género como por nivel socioeconómico de los estudiantes. En efecto, en el quintil más pobre, 6 de cada 10 jóvenes terminan la secundaria, mientras que en el quintil más rico son 9 de cada 10.

Y el otro punto a trabajar es el de género. Al analizar las diferencias por este ítem, se observa que las mujeres tienen niveles más altos de finalización que los varones, tanto en primaria (97,6% versus 95,1%) como en secundaria, donde la brecha se amplía: 77,4% de las mujeres de 25 a 30 años terminaron la secundaria, en comparación con 70,9% de los varones de ese rango etario.

Todas estas cifras surgen del flamante informe “Terminalidad educativa: foco en la secundaria”, elaborado por expertos de la ONG Argentinos por la Educación. El trabajo fue elaborado por Viviana Postay, María Sol Alzú y Martín Nistal, a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec.

Ciclos. Los datos del relevamiento muestran que la primaria (obligatoria desde hace más de un siglo) se encuentra universalizada, con una tasa de finalización del 96,4% entre los jóvenes y adultos de 25 a 30 años. En la secundaria (obligatoria desde 2006), 3 de cada 4 jóvenes (74,2%) obtienen el título.

Al poner el foco en la secundaria, se ve que los mayores avances en la finalización de este nivel fueron en las edades más tempranas: entre los jóvenes de 19 años, la proporción de graduados pasó del 52% en 2014 al 71,2% en 2024.

En tanto, entre los de 30 años, la tasa de finalización se mantiene estable en torno al 70%.

“No debemos olvidar que la escuela secundaria responde a un contrato fundacional elitista y expulsivo, tampoco que su obligatoriedad registra menos de dos décadas. Por lo tanto, el crecimiento de la terminalidad en este nivel es un logro democrático importantísimo que no debe minimizarse, en particular por el aumento registrado de estudiantes de sectores sociales empobrecidos e históricamente excluidos de este espacio de formación que están logrando completarlo. El desafío continúa siendo compatibilizar esta positiva expansión del nivel con aprendizajes reales”, dijo Viviana Postay, coautora del informe.

Las desigualdades por nivel socioeconómico se redujeron, pero siguen siendo significativas. Entre los jóvenes del quintil más pobre, el 60% finaliza la escuela secundaria, mientras que la cifra asciende al 92,2% entre los jóvenes del quintil más rico.