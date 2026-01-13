La Secretaría de Transporte avaló un nuevo régimen para el registro y trazabilidad de equipajes y encomiendas en el transporte automotor de pasajeros mediante la resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La nueva medida indica que los transportistas determinarán libremente las características técnicas y de diseño de los dispositivos usados para conectar el equipaje con el pasajero, siempre que se asegure la seguridad e inviolabilidad del sistema.

La medida se inscribe en el proceso de unificación de registros y actualización normativa del sector, en consonancia con el decreto 883/2024, que dispuso la creación del Registro Nacional del Transporte Interjurisdiccional de Pasajeros por Automotor y estableció a la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación del sistema.

La resolución deroga el régimen previo de fiscalización, que se apoyaba en el uso de marbetes y fajas físicas con especificaciones técnicas preestablecidas. De acuerdo con el texto difundido en la madrugada del martes, ese mecanismo fue evaluado como incompatible con los lineamientos de desregulación y libre competencia impulsados por el Gobierno.

En ese marco, el documento ratifica que el Estado Nacional “(...) promoverá y garantizará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un contexto de libre concurrencia, con respeto por la propiedad privada y por los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”.

Una vez que entre en vigencia el documento, que se habilitará a los sesenta días de su publicación, los operadores de transporte automotor de pasajeros interjurisdiccionales podrán elegir mecanismos documentales o tecnológicos para confirmar la trazabilidad del equipaje.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) tendrá a su cargo verificar, durante las inspecciones, que exista una correspondencia real entre pasajeros y equipajes, con énfasis en el control de la seguridad del sistema utilizado, por encima de las exigencias técnicas específicas.

Qué cambios se vienen para los pasajeros y transportistas

El nuevo régimen genera que cada equipaje esté conectado al pasajero a través de códigos impresos en el pasaje, códigos QR, registros digitales o etiquetas de la empresa.

No estará habilitado el acceso de valijas sin registro, y los mecanismos seleccionados deberán ser interoperables con sistemas de transporte internacionales en países limítrofes.

Los transportistas tendrán 60 días desde la publicación para implementar estas medidas.

