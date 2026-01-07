Aumenta el turismo emisivo: por cada turista que llega al país, 2,3 argentinos viajaron al exterior en 2025

Con el inicio de la temporada de verano crece la alerta por el incremento del turismo emisivo. Los centros turísticos de Argentina advierten por la baja de reservas y agudizan las estrategias de promoción para atraer turistas locales. Los números de la Encuesta de Turismo Internacional que anualmente publica el INDEC, señalan la tendencia que viene sosteniendo en los últimos 22 meses: residentes que viajan al exterior. Los destinos más elegidos: Brasil y el Caribe.

Según el informe, entre enero y noviembre de 2025 salieron del país 17.561.100 personas, lo que representa un crecimiento del 43,3% respecto de los 12,2 millones que cruzaron la frontera en el mismo período del año pasado.

En octubre, cerca de 725.000 residentes viajaron al exterior, un incremento interanual de casi el 11%. En noviembre, más de 1,2 millones de personas salieron del país: el turismo emisivo creció casi un 50%, mientras que el turismo receptivo se desplomó un 16,1%.

Sólo durante el fin de semana entre las fiestas, el Aeropuerto Internacional de Punta del Este, en Uruguay, registró un récord de vuelos privados provenientes de Argentina. En Laguna del Sauce operación cerca de 400 vuelos en dos días, un promedio de más de 10 viajes por hora. En el marco de la celebración de fin de año, el viernes 26 hubo 220 vuelos, 30% más que el año anterior.

Informe de IDESA sobre el turismo al exterior: "3,1 millones de argentinos fueron a Brasil"

Por cada turista que visitó el país, 2,3 argentinos viajaron al exterior en 2025

El informe del INDEC revela que los países limítrofes siguen siendo los grandes receptores del flujo turístico proveniente de Argentina, concentra el 66% de las salidas. Brasil se consolida como la principal opción, el 22,1%. Sus playas, la conectividad aérea y los precios competitivos en dólares lo vuelven imbatible. El segundo destino es Chile, representa el 19,3% de los viajes, impulsado fuertemente por el turismo de compras y las escapadas de corta distancia.

Se registró un repunte para el destino Europa, al que viajaron casi 100 mil argentinos. Un dato clave que pone en relevancia la encuesta es que el 70,2% viajó por "Vacaciones y ocio", y más la mitad de ellos, el 52,7% se alojó en hoteles de lujo de 4 y 5 estrellas, registrando la estadía promedio más larga: 31,1 noches.

En esos viajes también creció el impacto económico: la ETI midió que los turistas argentinos gastaron en el exterior casi 600 millones de dólares (US$ 597), con un gasto personal diario promedio de US$94.

Brasil es el principal destino turístico internacional elegido por argentinos.

En términos relativos, por cada turista que visitó el país, 2,3 argentinos viajaron al exterior, una relación que confirma la magnitud del desbalance. Este escenario muestra un país que, alentado por precios relativos más convenientes fuera de sus fronteras, ha volcado masivamente su consumo hacia el exterior.

Uno de los datos alarmantes que revela la ETI proviene de la provincia de Mendoza. Tanto el Aeropuerto Internacional de Mendoza como el paso Cristo Redentor son puntos neurálgicos de la conectividad del país, y un termómetro del flujo turístico. En el tercer trimestre del año 2025 registraron una salida de turistas superior al 44%, mientras que los ingresos de extranjeros cayeron un 17%.

Esta dinámica generó un saldo negativo de 10.300 personas sólo en esa terminal, reflejando lo que sucede en otros puntos clave como los aeropuertos internacionales de Ezeiza y Aeroparque o el Puerto de Buenos Aires donde se registran los viajes a Uruguay.

Costa cruzó a Sturzenegger por festejar la fuga de divisas y cuestionó el modelo que promueve el turismo al exterior

Argentina ocupa el puesto 23 en el ranking global de participación del turismo emisivo

La balanza comercial turística de Argentina atraviesa un momento crítico. El país encadena 22 meses consecutivos con saldo negativo y no parece revertir la tendencia. Fue revelador que desde el gobierno Nacional se anuncie la aplicación de una nueva metodología de medición del flujo turístico. Esta decisión redujo el déficit estimado, que pasó de USD 9.983 millones a USD 6.935 millones, pero el desequilibrio sigue siendo estructural.

La combinación de un dólar percibido como "barato" y el encarecimiento de los servicios internos en Argentina ha provocado que el país ocupe hoy el puesto 23 sobre 191 naciones en el ranking global de participación del turismo emisivo sobre las importaciones totales.

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el equilibrio entre el turismo interno, receptor y emisor es vital para la salud económica de una nación. Argentina hoy "exporta" turistas e "importa" poco movimiento de divisas extranjero. En este escenario el turismo emisivo se ha transformado en un motor de drenaje de divisas para el Banco Central.

El fenómeno revela un síntoma de retraso cambiario que, al abaratar los destinos internacionales frente a una oferta local encarecida por altos costos operativos e inflacionarios, incentiva el consumo en el exterior y erosiona la competitividad de los centros turísticos nacionales.

