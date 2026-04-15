Misiones traerá monos carayá rojo desde Brasil para evitar su extinción en Argentina

El Ministerio de Ecología de Misiones avanza con un proyecto para evitar la extinción del mono carayá rojo, una especie emblemática de la selva misionera que hoy se encuentra en estado crítico. La iniciativa contempla la reintroducción de ejemplares desde Brasil, en el marco de una estrategia binacional que busca recuperar a largo plazo una población que en Argentina se redujo a niveles mínimos.

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De acuerdo con especialistas que participan del programa, en el país quedan menos de 30 individuos adultos, una cifra que refleja el fuerte impacto que tuvieron la pérdida de hábitat y los brotes de fiebre amarilla en las últimas décadas.

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Protocolo sanitario para el traslado de los ejemplares

El proyecto incluye un protocolo sanitario estricto que apunta a garantizar tanto la salud de los animales como la del ecosistema donde serán liberados. Los ejemplares serán vacunados contra la fiebre amarilla antes de su traslado y deberán cumplir un período de cuarentena en Brasil, seguido de otro en Argentina, ambos bajo supervisión veterinaria.

Durante todo el proceso se realizarán controles clínicos permanentes para evaluar su estado de salud y prevenir la introducción de enfermedades. Los especialistas remarcan que los monos no transmiten fiebre amarilla a los humanos, sino que funcionan como indicadores naturales de la circulación del virus en el ambiente.

Parque Cruce Caballero, el escenario elegido para la reintroducción

El primer sitio seleccionado para este proceso es el Parque Provincial Cruce Caballero, un área protegida donde la especie habitó en el pasado pero que actualmente no cuenta con ejemplares debido a epidemias anteriores. La elección responde a las condiciones ambientales favorables y a la disponibilidad de recursos necesarios para su supervivencia.

Cómo será la adaptación y liberación de los monos en la selva

La reintroducción se realizará mediante un sistema de adaptación progresiva que permite a los animales familiarizarse con su nuevo entorno antes de recuperar la vida en libertad. En una primera etapa, los ejemplares serán alojados en recintos dentro del área protegida, donde comenzarán a adaptarse a las condiciones del ambiente.

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Durante ese período, su alimentación estará basada en especies vegetales propias de la selva misionera, lo que les permitirá incorporar los hábitos necesarios para su supervivencia. Al mismo tiempo, equipos técnicos llevarán adelante un monitoreo constante de su comportamiento y estado sanitario.

Una vez que los especialistas verifiquen que los animales pueden desenvolverse de manera autónoma, se avanzará con una liberación gradual en el entorno natural.

El proyecto es impulsado por el Ministerio de Ecología de Misiones en articulación con el Instituto Misionero de Biodiversidad, organizaciones científicas y el Estado nacional, dentro del Plan Nacional de Conservación de Primates. La cooperación con Brasil resulta fundamental para acceder a ejemplares y fortalecer la diversidad genética de la especie.

El rol del mono carayá rojo en el ecosistema

La recuperación del mono carayá rojo no solo tiene un valor simbólico, sino también ecológico. Se trata de una especie clave en la dinámica del bosque, ya que participa activamente en la dispersión de semillas y contribuye a la regeneración de la selva.

Su desaparición genera un desequilibrio que afecta a múltiples especies y procesos naturales. Por eso, los especialistas advierten que el éxito del proyecto dependerá no solo de la reintroducción, sino también de la protección sostenida del hábitat y de políticas de conservación a largo plazo.