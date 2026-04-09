Un equipo internacional de científicos descubrió una nueva especie de dinosaurio en el Sahara Central que reconfigura el conocimiento sobre uno de los depredadores más imponentes de la prehistoria. Se trata de Spinosaurus mirabilis, cuyos restos fueron hallados en la remota región de Jenguebi, en Níger.

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El estudio, coordinado por investigadores de la Universidad de Chicago junto a especialistas europeos, representa el primer descubrimiento de una nueva especie de este género en más de un siglo. El Spinosaurus es considerado uno de los dinosaurios carnívoros más grandes que habitaron la Tierra.

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Cómo era el Spinosaurus mirabilis, el nuevo dinosaurio hallado

El Spinosaurus mirabilis presentaba características únicas que lo diferencian de otros ejemplares conocidos. Entre ellas, una prominente cresta craneal en forma de cimitarra —similar a un sable curvo— y una estructura dental altamente especializada.

Sus dientes, entrelazados, actuaban como una trampa natural que evitaba que las presas, principalmente peces, escaparan de su mandíbula. Esta adaptación confirma una dieta basada en animales acuáticos, aunque no necesariamente en mar abierto.

Además, el análisis del cráneo, el cuello y las extremidades traseras reveló similitudes con aves zancudas actuales, lo que sugiere un comportamiento más cercano al de depredadores que cazan en aguas poco profundas.

Dónde fue encontrado el Spinosaurus mirabilis en el Sahara

Los restos fósiles fueron localizados en el Sahara Central, en Níger, en una zona extremadamente remota denominada Jenguebi. Las primeras evidencias surgieron en 2019 durante una serie de expediciones científicas.

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Hace unos 90 millones de años, ese territorio no era un desierto, sino un ecosistema fluvial y boscoso, con ríos y abundante vegetación. Este contexto ambiental resulta clave para entender el comportamiento del dinosaurio y su adaptación al entorno.

Por qué este hallazgo cambia la teoría sobre el Spinosaurus

Uno de los aspectos más relevantes del descubrimiento es que pone en duda la teoría dominante sobre el Spinosaurus como un dinosaurio plenamente acuático, capaz de nadar en aguas profundas y cazar como un depredador marino.

El hecho de que S. mirabilis haya sido encontrado lejos de zonas costeras sugiere que estos animales no dependían del mar abierto. En cambio, los investigadores proponen que cazaban en ríos o lagunas poco profundas, acechando a sus presas con el hocico parcialmente sumergido.

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Esta reinterpretación modifica la imagen tradicional del Spinosaurus y lo acerca más a un depredador semiacuático adaptado a ambientes continentales.

Cómo evolucionaron los espinosáuridos a lo largo de millones de años

El estudio también aporta información clave sobre la evolución de los espinosáuridos, un grupo de dinosaurios que se desarrolló durante unos 50 millones de años en regiones cercanas al antiguo mar de Tetis.

Los científicos identificaron tres grandes etapas evolutivas: una fase inicial poco conocida entre 150 y 130 millones de años; una etapa de expansión y diversificación entre 125 y 105 millones de años; y una última fase, entre 105 y 95 millones de años, marcada por una fuerte especialización.

El Spinosaurus mirabilis pertenecería a esta última etapa, lo que lo ubica entre los últimos representantes de su linaje.

Por qué el Spinosaurus pudo extinguirse según los científicos

La investigación sugiere que la extrema especialización de estos dinosaurios —especialmente en su dieta y hábitat— pudo haber sido un factor clave en su desaparición.

Cambios ambientales abruptos, como el aumento del nivel del mar y las variaciones de temperatura, habrían alterado los ecosistemas donde vivían, reduciendo sus posibilidades de adaptación.

En ese escenario, los espinosáuridos más especializados, como S. mirabilis, habrían quedado particularmente expuestos a la extinción.

LV/ff