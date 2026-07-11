Murió el periodista Rodolfo Pousá, de larga trayectoria en televisión y ex director de la agencia Télam

El periodista Rodolfo Pousá, quien fuera director de la agencia de noticias estatal Télam y que desarrolló una larga carrera principalmente en televisión, murió este viernes a los 82 años.

A lo largo de más de cinco décadas en la profesión Pousá desempeñó diversos roles al frente o detrás de las cámaras y también estuvo a cargo de empresas periodísticas.

Durante muchos años fue habitual observar su tarea en diferentes programas de noticias de Canal 11, Canal 13 y América TV, así como también cumplió funciones como corresponsal en el exterior y productor de ciclos informativos. En dos ocasiones tuvo a cargo la presidencia de la agencia Télam.

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La última vez que pasó por la agencia que cerró el gobierno de Javier Milei en 2024, fue durante la presidencia de Mauricio Macri en 2016. En esa gestión debió afrontar una larga lucha de los empleados de Télam que resistieron por espacio de casi tres meses tras el despido de 354 trabajadores, debido a una amplia reestructuración que se intentó llevar a cabo. Antes había cumplido el mismo rol en el gobierno de Fernando De la Rúa entre 1999 y 2001.

Siempre, desde sus comienzos en el periodismo en 1971, se caracterizó por un estilo serio y formal. Nunca ocultó su simpatía política por el radicalismo. Tenía como una de sus actividades preferidas pilotear un helicóptero con el que se trasladaba de su casa en el Gran Buenos Aires a la Ciudad.

Varios colegas de la profesión y algunos compañeros de militancia en la política lo despidieron a través de mensajes en las redes sociales.

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Hernán Lombardi, quien actualmente es ministro de Desarrollo Económico porteño y quien fuera ministro de Medios Públicos durante la presidencia de Mauricio Macri, escribió que Pousá fue "un periodista comprometido y un demócrata enamorado de su patria" que "enfrentó a las mafias y a la corrupción".