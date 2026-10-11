Murió un argentino de 30 años en Punta Cana tras chocar con un camión: buscan al conductor

Un argentino de 30 años murió tras protagonizar un choque con un camión mientras circulaba en moto por Punta Cana, República Dominicana. La víctima fue identificada como Robert Farías García, oriundo de Pergamino, quien vivía desde hacía diez años en el distrito de Bávaro junto a su esposa y otros familiares. Tras el accidente, el conductor del vehículo de carga habría escapado y ahora la familia pide colaboración para localizarlo.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde sobre el boulevard Frank Rainieri, cerca de la intersección con la calle Domingo Maíz, en la localidad de Verón. Según medios locales, el argentino se dirigía a entregar un trabajo cuando el camión habría realizado una maniobra inesperada y lo embistió.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor habría continuado la marcha y pasado por encima de la víctima antes de escapar en dirección a la zona de La Mina. Hasta el momento, la familia busca reunir información que permita identificarlo y esclarecer las circunstancias del accidente.

La familia del argentino pide ayuda para encontrar al conductor

Tras la muerte de Farías García, su esposa publicó una serie de mensajes en Facebook para solicitar colaboración de la comunidad y de las autoridades. Bajo el pedido “Justicia por Robert, ayudanos a encontrar al responsable”, pidió que quienes hayan presenciado el choque o tengan información relevante se comuniquen con la familia o con los organismos correspondientes.

En la publicación, describió el dolor que atraviesan sus seres queridos y reclamó respuestas sobre lo ocurrido. También pidió que los mensajes se compartan para ampliar la difusión y aumentar las posibilidades de encontrar al conductor involucrado.

La mujer agradeció además las muestras de apoyo recibidas después de la tragedia. En otro mensaje, destacó el acompañamiento de quienes se comunicaron con ella y con su familia para brindarles palabras de consuelo.

Quién era Robert Farías García, el argentino que murió en Punta Cana

Farías García era oriundo de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, pero llevaba alrededor de diez años viviendo en República Dominicana. Allí había formado su vida junto a su esposa y otros familiares.

Al momento del accidente, se dirigía a entregar un trabajo en moto, según la información difundida por medios locales. Su muerte generó un pedido de colaboración de sus allegados, que buscan reconstruir lo sucedido y lograr que el responsable sea identificado.

LB/AF