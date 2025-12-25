Durante las primeras horas de este jueves, en plena llegada de la Navidad a la Ciudad de Buenos Aires, se registraron varios accidentes de tránsito, según indicaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a la Agencia Noticias Argentinas.

El primer siniestro vial se registró poco después de la medianoche en Nueva York 5076, Villa Devoto, donde dos vehículos colisionaron. Como consecuencia del impacto, los conductores debieron ser asistidos en la vía pública, aunque no requirieron traslados.

Otro choque y vuelco tuvo lugar en Navarro 5100, entre Cervantes y Río Salado, en Villa del Parque. Los dos ocupantes del vehículo, una mujer de 33 años y un hombre de 30, se retiraron del lugar por sus propios medios y no requirieron mayor atención médica.

Un joven de 25 años sufrió lesiones cuando circulaba con su moto e impactó contra un automóvil en la intersección de Madero y Tinogasta. En paralelo, otro joven de 21 debió ser derivado al Hospital Ramos Mejía por politraumatismos tras chocar con un vehículo en Monserrat y Lima, en el barrio de Monserrat.

Uno de los accidentes más graves tuvo lugar en el cruce de la Avenida Figueroa Alcorta y Sucre, donde un auto chocó contra maquinaria pesada de una obra en construcción. Bomberos de la Ciudad se acercaron a la zona, controlaron una fuga de GNC y rescataron al conductor de 40 años, quien debió ser trasladado al hospital Pirovano por lesiones de consideración.

Otro siniestro ocurrió en Avenida Piedrabuena y Zuviria, en Villa Lugano, donde un motociclista sufrió diferentes golpes y lesiones tras chocar contra un rodado de mayor porte cuyo conductor se dio a la fuga. Además, en Colegiales un colectivo de la línea 168 chocó contra una moto en Elcano y Zapiola y el motociclista debió ser trasladado al Pirovano por un traumatismo grave de cráneo.

Las autoridades también registraron un vuelco en la avenida General Paz, concretamente en el empalme con la autopista Panamericana, entre Zufriategui y Mariano Boedo, donde varias personas quedaron atrapadas en el interior de un vehículo y debieron ser rescatadas.

Otro de los accidentes más graves ocurrió en avenida Directorio y Pergamino, donde una camioneta Volkswagen Amarok perdió el control, se subió a la vereda y chocó contra una vivienda. Tras el accidente, el conductor debió ser trasladado al Hospital Piñero.

A una cuadra del siniestro que involucró a la camioneta, en la intersección de la avenida Juan de Garay y Alberti, ocurrió otro choque, donde un interno de la línea 118 colisionó contra una moto, cuyo conductor sufrió heridas y debió recibir atención médica.

CABA: 24 heridos por pirotecnia

Durante la madrugada de festejos de Navidad, se registraron al menos 24 heridos por el uso de pirotecnia en la Ciudad de Buenos Aires.

Según indicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, desde la noche, y hasta alrededor de las 7 de la mañana de este jueves 25 de diciembre, el Instituto Oftalmológico Pedro Lagleyze asistió al menos a 10 pacientes con cuadros ambulatorios.

Otras 7 personas fueron asistidas en el Hospital Santa Lucía, donde 5 se acercaron por accidentes con pirotecnia e incluso uno de ellos requirió intervención quirúrgica por lesiones menores, mientras que otros 2 consultaron por traumatismos por corchos.

En paralelo, el SAME auxilió a 3 personas que sufrieron quemaduras, una de ellas derivada al Hospital Argerich, y el Hospital de Quemados debió asistir a cuatro pacientes, incluyendo a una menor de edad con heridas leves.

Controles de alcoholemia: los positivos cayeron a la mitad

Más de 30 puestos de control de alcoholemia fueron colocados en puntos estratégicos de la Ciudad durante los festejos de Nochebuena y Navidad y se realizaron 5.394 testeos, a partir de los cuales se registraron 30 conductores con resultado positivo a los cuales se les retuvo la licencia de conducir.

La Agencia Noticias Argentinas accedió a un informe que reportó una tasa de positividad del 0,47%, lo que implicó una baja en los positivos a comparación del 2024, año en el que se realizaron 5.399 controles con una tasa de positividad de 0,83%.

En CABA los límites de alcohol permitidos son 0,5 g/l para conductores de autos particulares, 0,2 g/l para motociclistas, 0,5 g/l para los acompañantes y 0,0 g/l para principiantes y conductores profesionales. En esta oportunidad, 11 conductores tuvieron un dosaje mayor a 1 g/l,19 con 0,5 g/l y 0,99 g/l y el más elevado fue un conductor con 1,74 g/l de alcohol en sangre.

Dado que en la Ciudad 1 de cada 5 siniestros fatales se vincula con el consumo de alcohol, motivo por el que las autoridades deciden reforzar los operativos de prevención y controles de alcoholemia durante los días festivos en las 15 comunas porteñas.

Gran parte de los controles realizados por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura se efectuaron bajo la metodología "embudo", la cual obliga a los conductores a circular a baja velocidad, refuerza la percepción del operativo, mejora la seguridad del personal y cumple con el estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los operativos de prevención y control se complementan con sanciones estrictas para quienes conduzcan alcoholizados, quienes quedan inhabilitados para conducir por un mínimo de dos meses, se les retiene la licencia y se les acarrea el vehículo. Acto seguido, para resolver su situación deben presentarse en la Dirección General de Administración de Infracciones o en la Justicia contravencional, pagar la multa y asistir a un taller de educación vial obligatorio de 8 horas.

Las sanciones para aquellos que conduzcan alcoholizados en CABA varían según el dosaje:

-Entre 0,5 gr/l y 1 gr/l: multa de entre $119.776,5 y $798.510, más la inhabilitación de la licencia de 2 a 4 meses. Si aprueba el curso de educación vial, el plazo se reduce a la mitad en la primera falta. Se mantiene el acarreo de vehículo y la retención de la licencia de conducir.

-De 1 gr/l en adelante: multa de $239.553 a $1.597.020, o 1 a 10 días de arresto, inhabilitación de la licencia de 4 meses a 2 años que no puede ser dejada en suspenso. En la primera contravención el plazo de inhabilitación se puede reducir a la mitad si se aprueba el curso de seguridad vial.

-Negación a someterse al control de alcoholemia: multa de $798.510 y se remite el vehículo.

La sorpresa: un lobo marino en Vicente López

El hecho sorpresa definitivamente tuvo lugar en la costa del Río de La Plata en la zona del partido bonaerense de Vicente López donde un lobo marino apareció, se quedó por algunos minutos y luego regresó al agua por sus propios medios.

La Agencia Noticias Argentinas indicó que el animal, perteneciente a la especie Otaria flavescens, irrumpió en la zona y no tardó en llamar la atención de los presentes, quienes no dudaron en registrar el momento.

Efectivos de la Policía local del municipio, Prefectura Naval Argentina y Defensa Civil procedieron a acordonar la zona ante la aparición del animal, con el objetivo de rescatarlo. No obstante, luego de comprobar que se encontraba en buen estado de salud y sin heridas, este regresó al río por motus propio y nadó cerca de la Costanera Norte.

AS.