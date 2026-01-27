Miami, lujo y crimen suelen convivir en el imaginario colectivo. Pero pocos casos lograron condensar esa tensión como el robo de los 22 millones de dólares que retrata The Rip, el nuevo documental de Netflix que se inscribe en la tradición del true crime con una historia tan audaz como real.

La producción reconstruye, paso a paso, el golpe perpetrado contra una empresa de transporte y resguardo de valores, considerada hasta entonces como una de las más seguras del sur de Estados Unidos.

Peaky Blinders: The Immortal Man, el regreso de Tommy Shelby a Netflix y la leyenda que se resiste a morir

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin armas, sin violencia explícita y con un nivel de planificación quirúrgico, el robo expuso una verdad incómoda: el mayor peligro no siempre viene desde afuera, sino desde adentro.

A través de entrevistas, material de archivo y reconstrucciones narrativas, The Rip pone el foco en el rol de los empleados involucrados, las fallas en los controles internos y la cadena de complicidades que permitió que el dinero desapareciera sin dejar rastros inmediatos.

El documental evita el sensacionalismo y apuesta por una mirada analítica sobre cómo se ejecutó el golpe y por qué tardó tanto en descubrirse.

Uno de los puntos más fuertes del relato es la investigación posterior. La serie muestra cómo el caso obligó a revisar protocolos de seguridad, auditorías financieras y vínculos entre empresas privadas y organismos de control. El robo no solo dejó un agujero millonario, sino también un daño reputacional que sacudió a todo el sector.

En línea con otras producciones del género, Netflix utiliza The Rip para reflexionar sobre la fascinación social por los grandes robos, pero también sobre las desigualdades y motivaciones que empujan a estos delitos.

El fenómeno Rodrigo Bueno: de ídolo del cuarteto a figura de culto popular

Lejos del glamour cinematográfico, el documental deja en claro que detrás del golpe hay consecuencias legales, personales y económicas que se extienden durante años.

Con ritmo ágil y una narrativa tensa, The Rip se suma al catálogo de true crime de Netflix como una historia donde la realidad supera a la ficción. Un recordatorio de que, incluso en ciudades construidas sobre la ostentación y el exceso, el crimen perfecto sigue siendo una ilusión.