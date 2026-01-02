Oncativo, en shock: una nena de 9 años se ahogó en el jacuzzi de un hotel turístico

En un suceso todavía sin explicación y bajo investigación judicial, una nena de 9 añosmurió ahogada en un jacuzzi en un hotel de la provincia de Córdoba. El conmocionante suceso se produjo horas antes de Año Nuevo en la hermosa localidad de Oncativo, que registra en esta época del año intenso movimiento turístico, y no trascendieron hipótesis sobre lo que pudo haber pasado para llevar a tan dramático desenlace.

Oncativo se encuentra sobre la ruta 9, a casi 80 kilómetros de Córdoba Capital, y su tranquilidad pueblerina se vio súbitamente conmocionada cuando, a las 20 del miércoles 1 de enero, una llamada a la policía solicitó auxilio de manera desesperada por el hallazgo de la menor en el jacuzzi.

Una menor de 9 años se ahogó en un jacuzzi de un hotel en Córdoba. (Imagen figurativa, Agencia NA)

La respuesta fue rápida, la policía creó de manera inmediata un cordón sanitario de emergencia para que la niña fuera derivada al clínica Gatti, lugar en el que le realizaron maniobras de reanimación durante 45 minutos, hasta que los médicos debieron rendirse ante la penosa realidad de su fallecimiento.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El parte policial, dado a conocer por el canal El DoceTv, indica que la nena había llegado a ese hotel con sus padres, de 40 y 39 años, para celebrar el Año Nuevo y tomar unas vacaciones.

En primera instancia, la Justicia caratuló el caso como 'muerte de etiología dudosa' y tanto la policía como los peritos tratan de establecer que pasó dentro del jacuzzi.

NA/HB