Los primeros bebés de 2026 en Argentina

Se conocieron los bebés que nacieron en las primeras horas del 2026 en la Argentina y el puesto número uno se lo lleva la provincia de San Luis.

En la Clínica Privada Italia de San Luis, las autoridades informaron que Florencia Olaechea dio a luz a las 00 a Mia Saray Frías Olaechea, en el mismo momento en el que todo el país levantaba la copa para brindar por el comienzo de un nuevo año.

Se supo que Florencia tenía cesárea programada para este viernes, por lo que fueron a festejar a la casa de un familiar, pero en medio de la cena se adelantó el trabajo de parto y debieron ir a urgencias, lugar donde se produjo el nacimiento.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Jimena Barón comenzó el 2026 en familia y revelando la cara de su hijo Arturo: "Te veo parecido a tu papá y a tu hermano"

Minutos después, a las 00.02, se conoció la gran noticia del nacimiento de Helena Giselle en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes en Tucumán. En dicha provincia la actividad fue intensa ya que otra mamá dio a luz a Noah Alejandro.

El otro caso tuvo lugar en Santiago del Estero, donde se indicó que a las 00.09 de este jueves 1 de enero nació Génesis Victoria en la Maternidad del Hospital Regional Ramón Carrillo.

En Salta también hubo festejo. En el Hospital Público Materno Infantil, a la 1.35, nació Hannah y se destacó que tanto la madre como la bebé se encuentran en perfecto estado de salud.

Controles de alcoholemia en CABA: bajaron los positivos en Año Nuevo, pero un caso dio 2,62 g/l

Menos de un hora después, a las 2.28 en San Juan, se informó que Solange Atampiz dio a luz a Natalia Morales en el Hospital Rawson.

En La Plata también se celebró. Esta vez en el Hospital San Roque de Gonnet se conoció el nacimiento de Benicio Felipe a las 4.24.

A las 6.31, en Bahía Blanca, se supo del caso de Darkiel, quien nació en la habitación 20 del Hospital Penna.