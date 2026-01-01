Controles de alcoholemia en CABA: bajaron los positivos en Año Nuevo, pero un caso dio 2,62 g/l

Los controles de alcoholemia realizados en la Ciudad de Buenos Aires durante los festejos de Año Nuevo dieron resultados alentadores en comparación con el promedio anual, aunque un caso generó preocupación. Entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1° de enero se realizaron más de 5.000 testeos en distintos puntos del territorio porteño y solo 38 conductores dieron positivo.

Según informó el Gobierno de la Ciudad, este resultado representa una tasa de positividad del 0,77%, inferior al promedio anual de 2025 del 0,97%. Desde la Dirección de Tránsito destacaron que la cifra confirma una tendencia sostenida a la baja en el consumo de alcohol al volante.

Sin embargo, uno de los casos detectados fue considerado extremo: un conductor registró 2,62 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel de intoxicación extremadamente peligroso y muy por encima de los límites permitidos.

Desde el Ejecutivo porteño remarcaron que estos operativos tienen como objetivo reducir los siniestros viales fatales. En la Ciudad, una de cada cinco muertes en el tránsito está vinculada al consumo de alcohol. Durante 2025, los agentes de Tránsito llevaron adelante más de 490.000 controles de alcoholemia en toda la Capital Federal.

En comparación con los últimos años, la evolución del indicador muestra una baja sostenida de los casos positivos: en 2020, la tasa anual fue del 1,76%, casi un punto porcentual por encima del 0,97% registrado el año pasado.

Alcohol al volante en la Ciudad: el promedio anual de 2025 fue del 0,97%.

Los resultados de los controles de alcoholemia en Año Nuevo en CABA en números:

- Testeos realizados: más de 5.000

- Conductores positivos: 38

- Tasa de positividad: 0,77%

- Promedio anual 2025: 0,97%

- Licencias retenidas: 38

- Más de 1 g/l: 12 casos

- Entre 0,5 y 0,99 g/l: 26 casos

- Dosaje más alto registrado: 2,62 g/l

Cuáles son los límes de alcoholemia y las multas para infractores en CABA

Actualmente, los límites de alcoholemia en la Ciudad de Buenos Aires son 0,5 g/l para conductores de autos particulares, 0,2 g/l para motociclistas y 0,5 g/l para su acompañante, mientras que rige tolerancia cero para conductores principiantes y profesionales.

En cuanto a las sanciones vigentes en CABA, los conductores que registran entre 0,5 y 1 g/l de alcohol en sangre enfrentan multas que van de $119.776 a $798.510, junto con una inhabilitación para manejar de entre 2 y 4 meses. En los casos de 1 g/l o más, la penalidad asciende a multas de $239.553 a $1.597.020 o arresto de 1 a 10 días, además de una inhabilitación de la licencia por un período de 4 meses a 2 años.

Por su parte, quienes se niegan a someterse a un control de alcoholemia reciben una multa de $798.510 y la retención inmediata del vehículo.

