A Maslatón el 1 de enero lo agarró en la India y se emocionó por el movimiento en la calle: "¡Bullish!"

El abogado y tuitero Carlos Maslatón arrancó el 2026 lejos de la Argentina. Este 1° de enero lo encontró en Jaipur, en el estado de Rajasthan, India, desde donde compartió un video que lo sorprendió por el ritmo de la ciudad en pleno Año Nuevo.

“Mañana bien bullish en Jaipur, Rajasthan, India, este 1 de enero”, escribió Maslatón en su cuenta de X, con imágenes del tránsito local, repleto de motos, autos y bocinas que avanzan en todas direcciones, en una postal típica de las calles indias.

En el video se observa una circulación constante y desordenada, con vehículos que se cruzan sin semáforos visibles ni carriles delimitados, una escena habitual en muchas ciudades del país asiático y que suele llamar la atención de los turistas.

El término “bullish”, habitual en el lenguaje financiero y que alude a una expectativa positiva o de suba, fue usado por Maslatón para describir el clima que percibió en la calle: movimiento, actividad y una ciudad que no parece detenerse ni siquiera en el primer día del año.

